Ilyen gonosz szomszédot is ritkán látni

49 perce
Olvasási idő: 4 perc
Szándékosan lőhette meg szomszédja 8 hónapos labradorját egy nyugdíjas a Balatonnál. Hiába keménykedett, hiába lőtt a gonosz szomszéd, végül lőttek neki.
szomszédgonosz szomszédzsemleszínű labradornyugdíjaslabradorvadászpuskameglőttékkutyabalatonállatkínzás

Az állatorvos megállapította, hogy az előtte fekvő, 8 hónapos labradorkölyök jobb hátsó lábán lévő sebet egy lövés okozta. Ez egy Balaton-felvidéki településen történt december 18-án, egy nappal azután, hogy rátámadtak a kutyára - írta meg a Vaol.hu a police.hu alapján. A gazdi azonnal a szomszédra gyanakodott, nem véletlenül.

Meglőtt egy labradorkölyköt a gonosz szomszéd
Fotó: Police.hu

A zsemleszínű eb gazdája azért tudta, ki a hunyó, mert az idős férfi sosem rejtette véka alá, mit gondol. Amikor a balatonfüredi nyomozók megérkeztek a házhoz, számukra is egyértelművé vált, ki lőtte meg az állatot. A 69 éves férfi 

ugyanis még ki is táblázta, mi fog történni a kutyussal, ha betéved a portájára. 

Engedélye volt, de nem jól csinálta a gonosz szomszéd

Ott helyben elfogták a nyugdíjast, akinek ugyan volt engedélye az otthonában talált 8 darab vadászpuskásra, csakhogy nem a jogszabályoknak megfelelően tárolta azokat. 

Falon a vadászpuskák
Fotó: Police.hu

Így most az állatkínzás mellett még lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt is felelhet az okos szomszéd. A fegyvereket lefoglalták. 

Bajban van egy állat? 

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját:  

 

