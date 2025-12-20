Ilyen gonosz szomszédot is ritkán látni

Az állatorvos megállapította, hogy az előtte fekvő, 8 hónapos labradorkölyök jobb hátsó lábán lévő sebet egy lövés okozta. Ez egy Balaton-felvidéki településen történt december 18-án, egy nappal azután, hogy rátámadtak a kutyára - írta meg a Vaol.hu a police.hu alapján. A gazdi azonnal a szomszédra gyanakodott, nem véletlenül.

Meglőtt egy labradorkölyköt a gonosz szomszéd

Fotó: Police.hu

A zsemleszínű eb gazdája azért tudta, ki a hunyó, mert az idős férfi sosem rejtette véka alá, mit gondol. Amikor a balatonfüredi nyomozók megérkeztek a házhoz, számukra is egyértelművé vált, ki lőtte meg az állatot. A 69 éves férfi

ugyanis még ki is táblázta, mi fog történni a kutyussal, ha betéved a portájára.

Engedélye volt, de nem jól csinálta a gonosz szomszéd

Ott helyben elfogták a nyugdíjast, akinek ugyan volt engedélye az otthonában talált 8 darab vadászpuskásra, csakhogy nem a jogszabályoknak megfelelően tárolta azokat.

Falon a vadászpuskák

Fotó: Police.hu

Így most az állatkínzás mellett még lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt is felelhet az okos szomszéd. A fegyvereket lefoglalták.

Sikeresen teljesítette vizsgáit és hivatalosan is a rendőrség kötelékébe állt Pascal, a híres patkányvadász felmenőkkel rendelkező négylábú. A kábítószer-kereső szakirányon végzett eb éles bevetéseken segíti a hatóságok munkáját szolgálati kutyaként. Ismerje meg Pascalt!

Bajban van egy állat?

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját: