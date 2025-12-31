Pisztollyal és késsel rendezték volna le a szomszédvitát egy pilisborosjenői társasház lakói

Egy apa és a fia a pilisborosjenői társasház lépcsőházában végzett munkálatokat, amikor a fiatalabb férfi meglátta, hogy az emeleti szinten az egyik lakó ajtajánál fel van szerelve egy kamera, ami a közös használatú teret figyelte. Mivel úgy ítélte meg, hogy az eszköz jogellenesen van ott, leszerelte – számolt be a nem mindennapi szomszédvita részleteiről a Police.hu.

Felfegyverkezve elkövetett garázdasággá fajult a szomszédvita Fotó: Police.hu

Az érintett lakásból egyszer csak kilépett a 47 éves Ian S., és 45 éves élettársa Z. Anasztázia. A férfi angolul szidalmazni kezdte az apát és fiát, majd az „I will kill you”, azaz „megöllek” szavakat ordítva, bal kezében – csuklójához láncolva – egy kést, jobb kezében pedig egy fegyvernek látszó tárgyat tartva indult feléjük. A felbőszült külföldi egy lövést is leadott a két férfi irányába, miközben élettársa is bekapcsolódott az eseményekbe, ő gázsprét fújt feléjük.

Dulakodásba torkollott a szomszédvita

A fiatalabb férfi földre vitte a támadót, édesapja pedig a nőt próbálta feltartóztatni. Ekkor újabb két szomszéd jött ki a lépcsőházba, ők segítettek lefegyverezni az őrjöngő külföldit. A férfi ezt követően rosszul lett, remegni kezdett, majd miután elvették tőle a fegyvereket felállt, és puszta kézzel ismét támadásba lendült. Ezúttal az idősebb férfit lökte neki a lépcsőnek, azonban rövid időn belül újra rosszul lett. Ezt kihasználva a sértettek a társasház elé menekültek, ahol megvárták a helyszínre érkező rendőröket.

Ezt a kést tartotta bal kezében, a csuklójához láncolva a 47 éves támadó Fotó: Police.hu

Rendőrkézen a megvadult szomszédok

A budaörsi rendőrök a férfit és élettársát elfogták, előállították, majd büntetőeljárást indítottak ellenük. A két elkövetőnek felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt kell felelnie.

