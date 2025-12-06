A láthatatlan szolgálat: mi történik a bűnügyi helyszínelés után?

Míg a televíziós sorozatokban csak a nyomozók és a begyűjtött bűnjelek kapnak szerepet, arról soha nem látunk részletet, hogy ki tünteti el a hátramaradt szörnyű nyomokat. Zeller Mónika és Kovács Zsolt cége, a Lazell az extrém takarítás területén nyújt speciális szolgáltatást – írta a Szon.hu.
Három kategóriára osztható az extrém takarítás
Zeller Mónika elmondása szerint az extrém takarítás olyan körülményekre vonatkozik, amelyek jelentősen eltérnek a megszokottól. Az eseteket három fő kategóriába sorolják:
- Kegyeleti takarítás: Elhunytak utáni helyszínek, melyek gyakran összefüggnek az extrém gyűjtögetők által felhalmozott hulladék felszámolásával.
- Tűzkár utáni takarítás: A tűzesetek okozta károk, ahol a korom eltávolítása a fő kihívás.
- Bűnügyi helyszínek takarítása.
Mónika hozzátette, hogy lelkileg a tűzkár a legkevésbé megterhelő, mert bár az ügyfeleknek gyászmunkát kell végezniük a veszteség miatt, ezek a szerencsétlenségek általában nem követelnek emberéletet.
Bűnügyi helyszíneken való takarítás
Kovács Zsolt elmagyarázta, hogy a kényszeres gyűjtögetés hátterében gyakran gyors mentális állapotváltozás állhat. Ez rövid idő alatt hatalmas, olykor veszélyes hulladékhalmozáshoz vezet. A hozzátartozók számára a helyzet sokkhatású, mert a gyűjtögető sokszor évekig nem engedi be családját az otthonába, így a valóság csak a halála után derül ki. A legrosszabb esetben a beteg egyedül él, és csak hónapokkal később találnak rá a szemét között.
A Lazell számára a legfontosabb a diszkréció, mivel a hozzátartozók szégyenkezve keresik meg őket. Céljuk a káosz felszámolása a falak között, ami a szemét bezsákolásával, elszállításával, majd teljes fertőtlenítéssel zárul.
Bár Mónika és Zsolt megszokták a nehéz látványt, nemrég egy gyilkossági helyszín felmérése rázta meg őket: egy rendezett lakásban ölte meg egy nő a saját édesanyját. A rendőrségi kísérettel végzett munka során a vérfoltok látványa és a mögötte lévő tragédia lelkileg megterhelő volt. Zsolt szerint mentális okokból még ő is hasonló céget hívna, ha a saját szeretteivel történne tragédia, mert a kívülállók jobban képesek elvonatkoztatni a látványtól.
Ledurvább esetek
Zeller Mónika felidézte pályafutásuk legmegrázóbb eseteit. Pályájuk elején egy gyönyörű családi házhoz hívták őket, ahol a feleség a férje vadászpuskájával lett öngyilkos. A nyári melegben, a szoba falait és padlóját beterítő emberi maradványok és a katatón állapotú férj látványa Mónika számára megkérdőjelezte a munkavégzés folytatását. Az eset után három hónapig nem aludt, és ez az élmény rendezte át benne a halálhoz való viszonyát.
A másik, lelkileg különösen megterhelő eset a 2022-es aszódi kettős gyermekgyilkosság volt. Az apa álmukban, baltával és késsel végzett a láthatáson lévő két lányával, majd öngyilkosságot kísérelt meg. A helyszín felmérésekor a dolgozókat mélyen érintette a tény, hogy a vérrel borított ágy közelében a lányok rajzai voltak láthatóak „Szeretlek apa!” felirattal. Ezt a kontrasztot a csapat hetekig próbálta feldolgozni.
Kovács Zsolt hangsúlyozta, hogy a gyógyuláshoz időt kell hagyni maguknak, és fontos szerepe van annak a tudatnak, hogy láthatatlan munkájukkal segítenek. Legyen szó haláleset vagy bűneset utáni takarításról, a helyszín tisztasága a hozzátartozók számára a lelki lezárás és a gyógyulás elindításának kulcsa.
Előfordul, hogy egy gyilkosság helyszínét senki sem takarítja fel azonnal, ahogy ez megtörtént Miskolcon is. Egy vita hevében, ivászat után, egy 19 éves fiatalember kővel végzett barátjával a főút közelében. A vérfoltok még mindig a földön vannak.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.