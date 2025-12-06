A láthatatlan szolgálat: mi történik a bűnügyi helyszínelés után?

Míg a televíziós sorozatokban csak a nyomozók és a begyűjtött bűnjelek kapnak szerepet, arról soha nem látunk részletet, hogy ki tünteti el a hátramaradt szörnyű nyomokat. Zeller Mónika és Kovács Zsolt cége, a Lazell az extrém takarítás területén nyújt speciális szolgáltatást – írta a Szon.hu.

Az extrém takarítás tabunak számít, mégis az egyik legfontosabb része a továbblépésnek

Fotó: Lazell archívuma

Három kategóriára osztható az extrém takarítás

Zeller Mónika elmondása szerint az extrém takarítás olyan körülményekre vonatkozik, amelyek jelentősen eltérnek a megszokottól. Az eseteket három fő kategóriába sorolják:

Kegyeleti takarítás: Elhunytak utáni helyszínek, melyek gyakran összefüggnek az extrém gyűjtögetők által felhalmozott hulladék felszámolásával.

Tűzkár utáni takarítás: A tűzesetek okozta károk, ahol a korom eltávolítása a fő kihívás.

Bűnügyi helyszínek takarítása.

Mónika hozzátette, hogy lelkileg a tűzkár a legkevésbé megterhelő, mert bár az ügyfeleknek gyászmunkát kell végezniük a veszteség miatt, ezek a szerencsétlenségek általában nem követelnek emberéletet.

Bűnügyi helyszíneken való takarítás

Kovács Zsolt elmagyarázta, hogy a kényszeres gyűjtögetés hátterében gyakran gyors mentális állapotváltozás állhat. Ez rövid idő alatt hatalmas, olykor veszélyes hulladékhalmozáshoz vezet. A hozzátartozók számára a helyzet sokkhatású, mert a gyűjtögető sokszor évekig nem engedi be családját az otthonába, így a valóság csak a halála után derül ki. A legrosszabb esetben a beteg egyedül él, és csak hónapokkal később találnak rá a szemét között.

A Lazell számára a legfontosabb a diszkréció, mivel a hozzátartozók szégyenkezve keresik meg őket. Céljuk a káosz felszámolása a falak között, ami a szemét bezsákolásával, elszállításával, majd teljes fertőtlenítéssel zárul.

Bár Mónika és Zsolt megszokták a nehéz látványt, nemrég egy gyilkossági helyszín felmérése rázta meg őket: egy rendezett lakásban ölte meg egy nő a saját édesanyját. A rendőrségi kísérettel végzett munka során a vérfoltok látványa és a mögötte lévő tragédia lelkileg megterhelő volt. Zsolt szerint mentális okokból még ő is hasonló céget hívna, ha a saját szeretteivel történne tragédia, mert a kívülállók jobban képesek elvonatkoztatni a látványtól.