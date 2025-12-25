Szállást kért egy nő volt párjától karácsonyra, a férfi bozótvágó késsel válaszolt

A Veszprémi Járási Ügyészség kezdeményezésére rács mögé került az a várpalotai férfi, aki ellen súlyos testi sértés gyanúja miatt folyik eljárás. A megalapozott gyanú szerint a férfi a támadáshoz egy bozótvágó kést használt – írta a Veol.hu.

A támadás következtében volt párja súlyos sérüléseket szerzett

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Szenteste elötti támadás

Egy december 21-i, délutáni látogatás torkollt vérfürdőbe Várpalotán, amikor egy nő korábbi párjától próbált átmeneti menedéket kérni. A hálószobában ittas állapotban fekvő férfi a kérés hallatán azonnal kijött a sodrából, és a fekhelye mellé készített, hatalmas, félméteres bozótvágót rántott elő. A nőt az ágyra taszította, majd miközben halálosan fenyegette, a penge markolatával és élével is válogatott kínzásokat hajtott végre rajta.

A szerencsétlenül járt asszony nyakán és karján is vágott sebeket ejtett a férfi, végül pedig a penge élével a fejére is lesújtott. A sértettnek csak akkor sikerült kimenekülnie a lakásból, amikor kínzója rövid időre magára hagyta, hogy a fürdőszobába menjen. Mivel a súlyos bántalmazás után fennáll a veszélye, hogy az elkövető újra lecsapna vagy befolyásolná a tanúkat, a bíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását a brutális támadás miatt.

