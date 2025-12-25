Szállást kért egy nő volt párjától karácsonyra, a férfi bozótvágó késsel válaszolt

Hírlevél
A bíróság elrendelte annak a várpalotai férfinek a letartóztatását, aki brutális módon bántalmazta korábbi élettársát egy elfajult szóváltást követően. A feltételezett elkövető egy éles vágóeszközzel rontott rá a nőre, a támadás súlyos sérülésekkel végződött.
A Veszprémi Járási Ügyészség kezdeményezésére rács mögé került az a várpalotai férfi, aki ellen súlyos testi sértés gyanúja miatt folyik eljárás. A megalapozott gyanú szerint a férfi a támadáshoz egy bozótvágó kést használt – írta a Veol.hu.

kés, támadás, késelés
A támadás következtében volt párja súlyos sérüléseket szerzett
Fotó: Illusztráció/Shutterstock 

Szenteste elötti támadás

Egy december 21-i, délutáni látogatás torkollt vérfürdőbe Várpalotán, amikor egy nő korábbi párjától próbált átmeneti menedéket kérni. A hálószobában ittas állapotban fekvő férfi a kérés hallatán azonnal kijött a sodrából, és a fekhelye mellé készített, hatalmas, félméteres bozótvágót rántott elő. A nőt az ágyra taszította, majd miközben halálosan fenyegette, a penge markolatával és élével is válogatott kínzásokat hajtott végre rajta.

A szerencsétlenül járt asszony nyakán és karján is vágott sebeket ejtett a férfi, végül pedig a penge élével a fejére is lesújtott. A sértettnek csak akkor sikerült kimenekülnie a lakásból, amikor kínzója rövid időre magára hagyta, hogy a fürdőszobába menjen. Mivel a súlyos bántalmazás után fennáll a veszélye, hogy az elkövető újra lecsapna vagy befolyásolná a tanúkat, a bíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását a brutális támadás miatt.

Míg a várpalotai esetben egy szándékos, brutális támadás okozott súlyos sérüléseket, addig Komárom-Esztergom vármegyében egy tragikus véletlen követelt emberéletet az ünnepek alatt. Dág határában a figyelmetlenség és a láthatóság hiánya vezetett végzetes balesethez, ahol egy gyalogosnak már nem maradt esélye a túléléssel szemben.

 

