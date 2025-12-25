Így ünnepli a karácsonyt az a férfi, akit szó szerint kettévágott egy munkagép

Loren Schauers mindössze 18 éves volt, amikor egy építkezésen tragikus targoncabalesetet szenvedett: járművezetés közben a montanai Great falls-i hídon kénytelen volt letérni az útról. A munkagép 15 métert zuhant, majd úgy ért földet, hogy Loren beszorult az eszköz alá. A fiatal férfi egész idő alatt eszméleténél maradt, és látta, amint jobb karja szétzúzódik, alsóteste pedig összeroppan.

Loren Schauers túlélte a tragikus targoncabalesetet, amely után amputálni kellett az egész alsótestét, valamint a jobb karjának egy részét

Fotó: SWNS

A targoncabaleset, ami megváltoztatta az életét

A kórházban életmentő beavatkozásokra volt szükség. Az orvosok nem sok esélyt adtak neki, de Loren egyetlen célja az volt: élni akar, bármi áron.

Végül átesett egy rendkívül ritka műtéten, amely során az egyik karját és deréktól lefelé mindent amputáltak – mégis túlélte.

Azóta az élete teljesen átalakult. Loren 2020-ban bionikus kart kapott, speciálisan átalakított kerekesszéket használ, és folyamatos gondozásra szorul. Legnagyobb támasza felesége, Sabia Reiche, aki nemcsak a párja, hanem a mindennapi életét is segíti. 2021-ben házasodtak össze, tehát a balesetet követően, majd a következő évben saját otthonukba költöztek, miközben az életüket dokumentálták a közösségi médiában, megosztva követőikkel a felépülés minden apró sikerét és nehézségét. A baleset következményei azonban nemcsak a fizikai állapotát érintették. Loren elmesélte, hogy a családi és baráti kapcsolatai megromlottak: sokan csak kíváncsiságból keresték fel őt, nem valódi támogatásból. Miután kiderült, hogy a férfi életben marad, az ismerősök egyre kevésbé látogatták a kórházban.

Az erőfeszítést ritkán viszonozzák, ezért egyre inkább magamnak való lettem

– mondta. Egyedül féltestvére állt végig mellette, kutatta a kezelési lehetőségeket, segített az orvosi döntések meghozatalában, és támogatta mindenben. A férfi rendszeresen dokumentálja mindennapjait, és igyekszik viccesen megközelíteni a helyzetét. Egy közelmúltbeli bejegyzésben azt írta: nincs lábam, mégis lemegyek az edzőterembe. Neked mi a kifogásod?

Így töltik a karácsonyt

A pár az apró örömöket is megtalálja az életben. Egy videóban például otthonuk ünnepi dekorációját mutatják be: a fényfüzérek, díszek és a karácsonyfa hangulata adja a fő látványt. Bár a felvétel nem mutat többet a mindennapjaikból, így is betekintést enged abba, hogyan ünnepelnek együtt, és hogyan próbálják megélni az ünnepi hangulatot.