„Engedjen el! A vonat alá akarok ugrani" – kiabálta a nő, de a taxis megmentette

Taxisofőr mentette meg egy idős asszony életét, aki a vonat elé akarta vetni magát – írta meg a Borsonline.hu. A taxis épp egy utast vitt, amikor észrevették, hogy a nő egy katéteres zacskóval és egy zseblámpával állt a sötétben, a síneken. Azonnal megálltak és az öngyilkosjelölt segítségére siettek, a nő azonban tiltakozott, sőt, mindent elkövetett, hogy visszaállhasson a vonat elé. A férfi azonban ezt nem engedte, és végül a karjánál fogva tolta le a sínről. Éppen időben, ugyanis néhány perc múlva megérkezett a vonat.
Csak a taxisofőr állt meg
A fővárosban, a Jászberényi úti vasúti átjárónál a síneken álldogáló nő mellett jó pár autós elhaladt, azonban a taxison kívül senki sem vette a fáradtságot, hogy megálljon és rákérdezzen, mit keres ott. Végül az életmentő egy kollégája is a helyszínre érkezett, aki értesítette az asszony szomszédait, a családja ugyanis – állítás szerint – nem kíváncsi rá, nem látogatják.
– A saját nevét nem tudta megmondani, azt viszont tudta, hogy hol lakik, illetve, hogy van családja, de velük rossz a kapcsolata – mondta a hős taxisofőr kollégája.
A nő még a kiérkező mentőknek is ellenállt, akik végül lekötözve vitték egy kórház pszichiátriai osztályára.
