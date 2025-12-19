Fordulat jött a népszerű magyar rapper drogbotrányában – ezt önnek is látnia kell

Telegdy Dániel, vagyis T.Danny mostanában nem a dalai miatt kerül a címlapokra, hanem a magánélete és a botrányok miatt. Szeptember végén egy reggeli kocsikázás közben a XII. kerületben a rendőrség megállította: a vizeletvizsgálat kokaint mutatott ki nála, alkohol is volt a szervezetében, ráadásul az autójában üvegpipa, kábítószergyanús növényi törmelék és fehér porral szennyezett tasakok bukkantak elő – írta a Borsonline.hu.

Sok rajongó találgatja T.Danny állapotát

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Váratlan fordulatot vett T.Danny drogbotránya

A rapper ellen büntetőeljárás indult, ám ő a kihallgatáson megtagadta a vallomástételt, ráadásul panasszal élt a gyanúsítás ellen. A történet így még bármilyen fordulatot vehet, de közben a rajongók már a pletykákat és az elméleteket pörgetik. Egy közeli barátja szerint viszont van remény:

Danit nagyon tisztelem és szeretem. Szakmailag elképesztően tehetséges, és bár most egy hullámvölgyön megy keresztül, látom rajta, hogy kezd visszatérni a régi Dani. Ez az egész pofon talán pont arra kellett, hogy újra megtalálja önmagát. Aki azt hiszi, hogy végleg elment, az tévedni fog – meglepetést fog okozni mindenkinek.

A rajongók ugyanakkor kétkedve figyelik az eseményeket, főként T.Danny orrának látványos változása keltett vitát.