Újabb hatalmas elismerést kapott Szoboszlai!

telegdy dániel

Fordulat jött a népszerű magyar rapper drogbotrányában – ezt önnek is látnia kell

29 perce
Olvasási idő: 4 perc
A híres magyar rapper életét az elmúlt hónapokban nem a zenéi, hanem a botrányok határozták meg. T.Danny szeptember végén bukott le egy közúti ellenőrzés során: a szervezetében drogot mutattak ki, autójában pedig kábítószergyanús anyagokat találtak.
telegdy dánielT Dannybotránybíróságdrogbotrány

Telegdy Dániel, vagyis T.Danny mostanában nem a dalai miatt kerül a címlapokra, hanem a magánélete és a botrányok miatt. Szeptember végén egy reggeli kocsikázás közben a XII. kerületben a rendőrség megállította: a vizeletvizsgálat kokaint mutatott ki nála, alkohol is volt a szervezetében, ráadásul az autójában üvegpipa, kábítószergyanús növényi törmelék és fehér porral szennyezett tasakok bukkantak elő – írta a Borsonline.hu.

Sok rajongó találgatja T.Danny állapotát
Sok rajongó találgatja T.Danny állapotát
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Váratlan fordulatot vett T.Danny drogbotránya

A rapper ellen büntetőeljárás indult, ám ő a kihallgatáson megtagadta a vallomástételt, ráadásul panasszal élt a gyanúsítás ellen. A történet így még bármilyen fordulatot vehet, de közben a rajongók már a pletykákat és az elméleteket pörgetik. Egy közeli barátja szerint viszont van remény: 

Danit nagyon tisztelem és szeretem. Szakmailag elképesztően tehetséges, és bár most egy hullámvölgyön megy keresztül, látom rajta, hogy kezd visszatérni a régi Dani. Ez az egész pofon talán pont arra kellett, hogy újra megtalálja önmagát. Aki azt hiszi, hogy végleg elment, az tévedni fog – meglepetést fog okozni mindenkinek.

A rajongók ugyanakkor kétkedve figyelik az eseményeket, főként T.Danny orrának látványos változása keltett vitát

@borsonline

T. Danny orra megint sokkolta a rajongókat A zenész egy ideje fekete maszkot hord, de nemrég óvatlan volt. #bors #tdanny #tdannyorr #megrázó #sokkoló

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

