Kemény üzenetet kapott T. Danny

Tóth Szabi, a Sugarloaf zenésze szerint a kormány új, szigorúbb drogtörvénye szükséges válasz egy régóta meglévő problémára. A zenész ugyanakkor komoly aggodalommal beszélt arról is, milyen irányba sodródik a hazai zenei közeg. Úgy látja, a kívülállók többsége nem érzékeli azt az állandó lelki és fizikai terhelést, amely a fellépésekkel jár: a folyamatos megfelelési kényszert, az embert próbáló utazásokat és az elvárások nyomasztó súlyát – írja a Bors.
Szerinte a függőség nem erkölcsi kérdés, hanem betegség, ami kezelést igényel. Megítélése szerint a zéró tolerancia és a razziák fontos eszközei a megelőzésnek, mert valódi visszatartó erőt képviselnek.
A rendőrök bemehetnek a klubba, és bárkit előállíthatnak, ami szerintem teljesen normális, hiszen egy fiatal háromszor is átgondolja, hogy cuccozzon-e, mielőtt elindul szórakozni"
– mondta, aki szerint a szigor elrettentő és ha pár srác emiatt nem drogozik, máris elérte a célját.
Senki se kábítószerezzen mert öl, butít és nyomorba dönt. Nagyon sok olyan embert láttam magam körül, aki rászokott és nagyon gyorsan lecsúszott"
- tette hozzá a zenész.
T. Danny orra eldeformálódott
Tóth Szabi szerint beszélni kell arról is, milyen testi tüneteket tudnak okozni ezek a mérgek.
T. Danny például látványosan lefogyott, az arca megváltozott, az orra eldeformálódott, ami miatt egyre többet aggódnak érte a szakmában.
Nemrég robbant a hír, hogy kábítószert is találtak a rappernél, de nem ő az egyetlen. ByeAlexnek is magyarázkodnia kellett a rendőrök előtt.
Haver, tehetséges vagy, értem, hogy a démonjaid elől menekülsz, de állj meg. Kívánom, hogy találd meg a lelki békéd minél hamarabb..."
– üzente T. Dannynak Szabi.
