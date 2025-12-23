Kemény üzenetet kapott T. Danny

Hírlevél
A Sugarloaf zenésze elmondta, mit gondol a kormány drogtörvényéről. T. Danny is szóba került, nem titkolta, hogy komolyan aggódik érte.
Tóth Szabi, a Sugarloaf zenésze szerint a kormány új, szigorúbb drogtörvénye szükséges válasz egy régóta meglévő problémára. A zenész ugyanakkor komoly aggodalommal beszélt arról is, milyen irányba sodródik a hazai zenei közeg. Úgy látja, a kívülállók többsége nem érzékeli azt az állandó lelki és fizikai terhelést, amely a fellépésekkel jár: a folyamatos megfelelési kényszert, az embert próbáló utazásokat és az elvárások nyomasztó súlyát – írja a Bors.

T.Danny színpadon
T.Danny színpadon
Fotó: Ladóczki Balázs

Szerinte a függőség nem erkölcsi kérdés, hanem betegség, ami kezelést igényel. Megítélése szerint a zéró tolerancia és a razziák fontos eszközei a megelőzésnek, mert valódi visszatartó erőt képviselnek.

A rendőrök bemehetnek a klubba, és bárkit előállíthatnak, ami szerintem teljesen normális, hiszen egy fiatal háromszor is átgondolja, hogy cuccozzon-e, mielőtt elindul szórakozni"

mondta, aki szerint a szigor elrettentő és ha pár srác emiatt nem drogozik, máris elérte a célját. 

Senki se kábítószerezzen mert öl, butít és nyomorba dönt. Nagyon sok olyan embert láttam magam körül, aki rászokott és nagyon gyorsan lecsúszott"

- tette hozzá a zenész.

T. Danny orra eldeformálódott

Tóth Szabi szerint beszélni kell arról is, milyen testi tüneteket tudnak okozni ezek a mérgek.

T. Danny például látványosan lefogyott, az arca megváltozott, az orra eldeformálódott, ami miatt egyre többet aggódnak érte a szakmában. 

Nemrég robbant a hír, hogy kábítószert is találtak a rappernél, de nem ő az egyetlen. ByeAlexnek is magyarázkodnia kellett a rendőrök előtt. 

Haver, tehetséges vagy, értem, hogy a démonjaid elől menekülsz, de állj meg. Kívánom, hogy találd meg a lelki békéd minél hamarabb..."

üzente T. Dannynak Szabi.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

x

 

