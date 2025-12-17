Nyilvánosságra került a Bondi Beach-i terrortámadás harmadik magyar áldozatának neve

Nyilvánosságra került az ausztráliai Bondi Beach-en történt terrortámadás harmadik magyar áldozatának a neve. Edith Brutman, lánykori nevén Markovics Edit a kárpátaljai Nagyszőlősön született 1946-ban.

Terrortámadás Bondi Beachen: másodpercek alatt pokollá változott az ausztriáliai strand

Fotó: CLAUDIO GALDAMES ALARCON / ANADOLU

Három magyar is a terrortámadás áldozata lett

Az MTI úgy tudja, a nő 1965-ben Nagyszőlősről az elsők között hagyta el a Szovjetuniót és családjával Ausztráliába költözött rokonaihoz.

Szeretett Editünk olyan nő volt, aki minden egyes nap az emberséget választotta. Előítéletekre elvekkel, megosztottságra szolgálattal válaszolt. Családunk mély gyászban van, de azt kérjük, hogy az élete maradjon meg emlékezetünkben, s ne az értelmetlen erőszak, amely elvette tőlünk

– áll családja közleményében.

A támadásnak további magyar áldozatai is voltak: a kárpátaljai Ungváron született Weitzen Tibort és a Komáromból kivándorolt Pogány Máriát is iszlamista terroristák lőtték le az ausztráliai Bondi Beach-en vasárnap, amikor Naveed és Sajid Akram a strandon tartózkodó, Hanukát ünneplő civilek közé kezdtek lőni. A merényleg 15 halálos áldozatot követelt.