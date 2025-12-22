Hírlevél
Kukába dobta az ismerősét, majd testi sértés lett a balhé vége

Egy áprilisi este Pannonhalmán egészen furcsa fordulatot vett. Egy ittas férfi előbb a kukába tette az ismerősét, majd amikor az kimászott, ököllel is megkínálta. Az ügyből végül garázdaság és testi sértés lett, az ügyészség pedig már lépett.
Szokatlan jelenet játszódott le tavaly tavasszal egy Pannonhalmi járásban található pizzéria teraszán. A békésnek induló este váratlanul elfajult, amikor egy ittas férfi minden előzmény nélkül úgy döntött, hogy az ismerősét egyszerűen felemeli és egy szemetes kukában helyezi el , majd könnyű testi sértés követte a cselekményeket – írta a Kisalföld.hu.

Az esetből garázdaság és könnyű testi sértés lett
Fotó: Pixabay.com

A történet azonban itt még nem ért véget. Miután a sértett sikeresen kimászott a kukából, a vádlott újabb lendületet vett. Ellökte, majd ököllel arcon ütötte az ismerősét. A tréfának aligha nevezhető akció következményeként a sértett nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett.

A testi sértés következményei

Az ügyészség közleménye szerint az eset 2024. április 25-én történt, az alkohol pedig komoly szerepet játszott a történtekben. A férfit végül garázdaság és könnyű testi sértés vétségével vádolták meg.

A járási ügyészség indítványt tett arra, hogy az ügy a Győri Járásbíróság elé kerüljön és a vádlottat közmunkára ítéljék.

Hasonló elképesztő eset Gyöngyösön történt a közelmúltban, ahol egy postást támadott meg egy vállalkozó, aki felpofozta a kézbesítőt minden különösebb ok nélkül.

 

