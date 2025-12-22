Kukába dobta az ismerősét, majd testi sértés lett a balhé vége

Szokatlan jelenet játszódott le tavaly tavasszal egy Pannonhalmi járásban található pizzéria teraszán. A békésnek induló este váratlanul elfajult, amikor egy ittas férfi minden előzmény nélkül úgy döntött, hogy az ismerősét egyszerűen felemeli és egy szemetes kukában helyezi el , majd könnyű testi sértés követte a cselekményeket – írta a Kisalföld.hu.

Az esetből garázdaság és könnyű testi sértés lett

Fotó: Pixabay.com

A történet azonban itt még nem ért véget. Miután a sértett sikeresen kimászott a kukából, a vádlott újabb lendületet vett. Ellökte, majd ököllel arcon ütötte az ismerősét. A tréfának aligha nevezhető akció következményeként a sértett nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett.

A testi sértés következményei

Az ügyészség közleménye szerint az eset 2024. április 25-én történt, az alkohol pedig komoly szerepet játszott a történtekben. A férfit végül garázdaság és könnyű testi sértés vétségével vádolták meg.

A járási ügyészség indítványt tett arra, hogy az ügy a Győri Járásbíróság elé kerüljön és a vádlottat közmunkára ítéljék.

