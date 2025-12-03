Tigris a tanyán: különleges fogás a tiszafüredi razzián – videók

A Készenléti Rendőrség rendhagyó feladattal kereste meg a Fővárosi Állat- és Növénykertet: dr. Sós Endre főigazgatót és az állatkerti főállatorvost a csapatukkal együtt riasztották egy tigris befogásához. A rövid tájékoztatás szerint a nagymacska egészséges, a genetikai vizsgálata folyamatban van, és az állatkert munkatársai a tudásuk legjavával gondoskodnak a ritka állatról – írta a Blikk.hu.

A kistigris egészséges, végleges otthonáról még döntenek

Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert

Az állatkert hangsúlyozta, hogy „Egy állat nem játék," különösen nem, ha különösen veszélyes ragadozóról van szó. Az elfogott, közel 9 kilós kistigris ideiglenesen a Fővárosi Állat- és Növénykertbe került, ahol alapos vizsgálatnak vetették alá, de egészségesnek találták. A nagymacska végleges elhelyezéséről a későbbiekben döntenek.

Drognyomozás miatt találtak a tigrisre

A Rendészeti Államtitkárság tájékoztatása szerint az élő tigrist egy tiszafüredi házban, egy kábítószerrel kapcsolatos nyomozás során tartott rendőrségi razzia közben fedezték fel. A poszt szerint a „játékos, barátságos, csíkos szőrgombóc" azonnal a helyszínelő rendőrök kedvencévé vált; a csapat egy része az állat elhelyezésével foglalkozott, míg a többiek megpróbáltak barátkozni a „vicsorgó, morgó" nagymacskával.

A rendőrök azóta is csapatostul látogatják az állatot, amely jelenleg a nyúlhúst preferálja. A helyszínen elfogott 40 éves férfi ellen természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekmények miatt indult eljárás.

