Nem akármi derült ki Till Tamás feltételezett gyilkosáról – videó

Még nem emeltek vádat Till Tamás halála ügyében, a feltételezett elkövető sorsáról azonban nemrég döntenie kellett egy bírónak – írta meg a Blikk.

Till Tamás fotója édesanyja kezében

Ahogy azt az Origo is megírta, 2000 májusában a kisfiú biciklire pattant, és a bajai otthonából egy közeli vadasparkba indult lovagolni. Útközben nyoma veszett, és soha nem tért haza. A szülők nem adták fel a reményt. Évtizedekig bíztak abban, hogy a fiuk egyszer élve előkerül. 2024. augusztus 1-én fordulat következett be az ügyben, amikor a rendőrök megtalálták egy gyermek bebetonozott holttestét egy tanyán.

Hamar bebizonyosodott, hogy a kis Till Tamás földi maradványaira bukkantak rá.

Így törték fel a betont, ami alatt megtalálták a halott gyereket:

Nem sokkal később F. János – ekkor még egyszerű tanúként –, beismerte, hogy kamaszként ő gyilkolta meg a gyereket. Közölte, hogy szexuális indíttatásból csalta el a kisfiút a gyereknapon, majd egy ácskapoccsal brutálisan végzett vele.

Több elásott holttest lehet Till Tamás gyilkosának udvarában, erről beszélt a felesége, aki válni akar tőle

A rendőrök elengedték a férfit. F. János megúszhatta volna a felelősségre vonást, hiszen a gyilkosság idején az ilyen bűntényeknek még 15 év volt az elévülési ideje, a holttest pedig jóval ezután került elő.

Csakhogy 2024 decemberében a Fidesz-frakció kezdeményezte a büntetőtörvénykönyv módosítását,

amelyet az Országgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadott. Ma már az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is sújtható bűncselekmények – akár felnőttek, akár fiatalkorúak követték el – soha nem évülhetnek el. A férfit letartóztatták, ami után már mindent tagadott. Azt állította, kényszerítették arra, hogy beismerő vallomást tegyen. A rendőrség pár hete, december elején lezárta a Till Tamás halálával kapcsolatos nyomozást, az ügy iratait pedig átadták az ügyészségnek.

Börtönben tölti a karácsonyt Till Tamás feltételezett gyilkosa

Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője közölte: a bíróság a napokban két hónappal meghosszabbította F. János letartóztatását, így a férfi rács mögött tölti az ünnepeket.