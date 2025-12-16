Hírlevél
Valami nagyon nem stimmel a 3I/ATLAS-szal – a kutatók teljes sokkban vannak

till tamás

Nem akármi derült ki Till Tamás feltételezett gyilkosáról – videó

Nem töltheti szabadlábon az ünnepeket az a férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte a 11 éves bajai kisfiút 2000-ben. Újabb döntést hozott a bíróság a Till Tamás-ügyben.
Még nem emeltek vádat Till Tamás halála ügyében, a feltételezett elkövető sorsáról azonban nemrég döntenie kellett egy bírónak – írta meg a Blikk.

Till Tamás fotója édesanyja kezében
Till Tamás fotója édesanyja kezében
Fotó: Baon.hu

Ahogy azt az Origo is megírta, 2000 májusában a kisfiú biciklire pattant, és a bajai otthonából egy közeli vadasparkba indult lovagolni. Útközben nyoma veszett, és soha nem tért haza. A szülők nem adták fel a reményt. Évtizedekig bíztak abban, hogy a fiuk egyszer élve előkerül. 2024. augusztus 1-én fordulat következett be az ügyben, amikor a rendőrök megtalálták egy gyermek bebetonozott holttestét egy tanyán. 

Hamar bebizonyosodott, hogy a kis Till Tamás földi maradványaira bukkantak rá.

 Így törték fel a betont, ami alatt megtalálták a halott gyereket:

Nem sokkal később F. János – ekkor még egyszerű tanúként –, beismerte, hogy kamaszként ő gyilkolta meg a gyereket. Közölte, hogy szexuális indíttatásból csalta el a kisfiút a gyereknapon, majd egy ácskapoccsal brutálisan végzett vele.

Több elásott holttest lehet Till Tamás gyilkosának udvarában
Több elásott holttest lehet Till Tamás gyilkosának udvarában, erről beszélt a felesége, aki válni akar tőle
Fotó: Blikk

A rendőrök elengedték a férfit. F. János megúszhatta volna a felelősségre vonást, hiszen a gyilkosság idején az ilyen bűntényeknek még 15 év volt az elévülési ideje, a holttest pedig jóval ezután került elő. 

Csakhogy 2024 decemberében a Fidesz-frakció kezdeményezte a büntetőtörvénykönyv módosítását, 

amelyet az Országgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadott. Ma már az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is sújtható bűncselekmények – akár felnőttek, akár fiatalkorúak követték el – soha nem évülhetnek el. A férfit letartóztatták, ami után már mindent tagadott. Azt állította, kényszerítették arra, hogy beismerő vallomást tegyen. A rendőrség pár hete, december elején lezárta a Till Tamás halálával kapcsolatos nyomozást, az ügy iratait pedig átadták az ügyészségnek. 

Börtönben tölti a karácsonyt Till Tamás feltételezett gyilkosa

Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője közölte: a bíróság a napokban két hónappal meghosszabbította F. János letartóztatását, így a férfi rács mögött tölti az ünnepeket.

 

 

