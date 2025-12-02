Véglegesen lezárult a nyomozás a 25 éve eltűnt Till Tamás gyilkossági ügyében

Véglegesen lezárult a 25 éve eltűnt Till Tamás gyilkossági ügye. A következő lépés a vádemelésről szóló ügyészi döntés, amelyre a család és a közvélemény még vár – írja a Baon.hu.

Till Tamás szülei 25 év után is kimondhatatlan ürességet éreznek

Fotó: MW-archív

Végre igazságot kaphat Till Tamás

A bajai Till Tamás 2000. május 28-án, mindössze 11 évesen tűnt el, miután elindult a közeli vadasparkba biciklivel. Évekig eltűntként kezelték, mígnem a rendőrség 2024 augusztusában sokkoló bejelentést tett: megtalálták a fiú földi maradványait, és megállapították, hogy kegyetlen gyilkosság áldozata lett.

A nyomozás során F. János tanúként tett vallomásában végül beismerte a bűncselekményt.

Bár kezdetben szabadlábra helyezték arra hivatkozva, hogy a gyilkosság idején még fiatalkorú volt és a hatóságok a cselekmény elévülését feltételezték, az ügyészség hamarosan megváltoztatta álláspontját. Közölték, hogy az eset nem évült el, így F. Jánost ismét őrizetbe vették.

A család számára a hosszú évekig tartó bizonytalanság és a brutális igazság is felfoghatatlan fájdalmat hozott. Tillné Kati, Tamás édesanyja a Baon.hu-nak nyilatkozva elmondta, hogy a tudat, hogy fiuk sírja már látogatható, hozott némi lezárást, de

ez nem hozza vissza őt. Soha nem fog hazajönni

– fogalmazott Tamás édesanyja.

A bíróság már többször hosszabbította meg F. János letartóztatását. A férfi ellen a gyanú aljas indokból, különös kegyetlenséggel, a tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette.

A legutóbbi, szeptemberi döntés értelmében F. János előzetes letartóztatása 2025. december 14-ig tart, azonban ez a végzés egyelőre még nem jogerős. Az ügyészségi döntést követően derül ki, mikor kerül sor a vádemelésre és az azt követő bírósági eljárásra.