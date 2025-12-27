Till Tamás szülei már csak egy dolgot akarnak

Till Tamás 11 évesen, 2000-ben gyereknapon biciklire pattant, édesapja engedélyével, hogy megnézze a közeli lovardában nemrég született csikót. Mielőtt eltűnt volna a távolban, még integetett édesapjának, Mátyásnak. Ez volt az utolsó pillanat, amikor látták – számolt be róla a Borsonline.hu.

A szülők két évtizeden keresztül reménykedtek, hogy Tamás életben van, de a remény összeomlott, amikor egy bajai tanya melléképületének betonja alól előkerült a fiú holtteste. A gyilkosságért a bűncselekmény idején 16 éves F. János vállalta a felelősséget, állítása szerint barátja érdekében. Úgy vélte, hogy a tett elévült, és a rendőrség is elengedte először. Az ügyészségen azonban máshogyan értelmezték a történteket. A gyermek ellen elkövetett emberölés minősített bűncselekmény, így nem évül el. F. Jánost végül letartóztatták, de később tagadta a tett elkövetését.

Nincs olyan nap, hogy ne mennénk ki a fiunk sírjához. Ajándékot is szoktunk vinni, de plüssjátékot most nem teszünk ki, hiszen csak elázna a csapadékban. Most inkább angyalkákat és mécseseket vásároltunk

– mesélte Till Mátyás.

Nekünk már az a legfontosabb célunk, hogy megérjük a fiunk gyilkosának jogerős elítélését. Természetesen utána is szeretnénk élni, igaz, az egészségünk nem a legtökéletesebb. A feleségem ujjai egyáltalán nem mozognak, mindenben segítenem kell

– tette hozzá Tamás édesapja.