Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Példátlan támadás Zelenszkij ellen, teljes sokkban az ukrán elnök

Most érkezett

Putyin döntött: ez megpecsételheti Ukrajna sorsát

till tamás

Till Tamás szülei már csak egy dolgot akarnak

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Till család számára már nem a múlt feltárása a legfontosabb, hanem az igazságszolgáltatás lezárása. Till Tamás szülei mindennél jobban szeretnék megérni fiuk gyilkosának jogerős elítélését, még akkor is, ha egészségi állapotuk egyre romlik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
till tamásemberölésbírósággyilkosságítéletgyilkos

Till Tamás 11 évesen, 2000-ben gyereknapon biciklire pattant, édesapja engedélyével, hogy megnézze a közeli lovardában nemrég született csikót. Mielőtt eltűnt volna a távolban, még integetett édesapjának, Mátyásnak. Ez volt az utolsó pillanat, amikor látták – számolt be róla a Borsonline.hu.

Till Tamás szülei számára ma már az a legfontosabb, hogy megéljék fiuk gyilkosának jogerős elítélését
Till Tamás szülei számára ma már az a legfontosabb, hogy megéljék fiuk gyilkosának jogerős elítélését
Fotó: Bors

Till Tamás szülei a jogerős ítéletre várnak

A szülők két évtizeden keresztül reménykedtek, hogy Tamás életben van, de a remény összeomlott, amikor egy bajai tanya melléképületének betonja alól előkerült a fiú holtteste. A gyilkosságért a bűncselekmény idején 16 éves F. János vállalta a felelősséget, állítása szerint barátja érdekében. Úgy vélte, hogy a tett elévült, és a rendőrség is elengedte először. Az ügyészségen azonban máshogyan értelmezték a történteket. A gyermek ellen elkövetett emberölés minősített bűncselekmény, így nem évül el. F. Jánost végül letartóztatták, de később tagadta a tett elkövetését. 

Nincs olyan nap, hogy ne mennénk ki a fiunk sírjához. Ajándékot is szoktunk vinni, de plüssjátékot most nem teszünk ki, hiszen csak elázna a csapadékban. Most inkább angyalkákat és mécseseket vásároltunk 

– mesélte Till Mátyás.

Till Tamás szülei minden nap ellátogatnak fia sírjához, hogy elhalmozzák ajándékokkal
Till Tamás szülei minden nap ellátogatnak fia sírjához, hogy elhalmozzák ajándékokkal
Fotó: MW

Nekünk már az a legfontosabb célunk, hogy megérjük a fiunk gyilkosának jogerős elítélését. Természetesen utána is szeretnénk élni, igaz, az egészségünk nem a legtökéletesebb. A feleségem ujjai egyáltalán nem mozognak, mindenben segítenem kell

– tette hozzá Tamás édesapja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!