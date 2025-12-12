70 milliót szakított a Tippmix-király – de nem sportfogadásokkal

Vádat emelt a Mezőtúri Járási Ügyészség egy túrkevei csaló ellen, aki évekig nem létező vállakozásához kéregetett kölcsön ismerőseitől, ám a pénzt szerencsejátékra, sportfogadásokra, Tippmixre költötte – írta a Szoljon.hu. A férfi összesen 70 millió forintot csalt ki áldozataitól.

Az ügyészség által lefoglalt szelvények egy része. A csaló minden kizsarolt pénzt szerencsejátékra és Tippmixre költötte

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Minden pénz elment Tippmixre, szerencsejátékra

A vádirat szerint a 33 éves túrkevei férfi 2021-ben került kapcsolatba első áldozatával, akitől hamarosan pénzt kért, állítása szerint a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozásához. A férfi egyébként munkanélküli volt, céggel nem rendelkezett, sőt, a gazdasági társaság vezetésétől, mint foglalkozástól, el volt tiltva. Áldozatát azzal hitegette, hogy a kölcsönt kamatostul fizeti vissza.

A férfi 2021. februárja és 2022. augusztusa között további összegeket kért és kapott, kezdetben pár tízezer forintot, majd százezreket, végül pedig milliókat. 2022-re már 28 millió forinttal tartozott a csaló, amelyből 1,4 millió forintot törlesztett a sértettnek.

Zsarolás

Miután az áldozat nem akart többet fizetni, a csaló előbb hívogatini kezdte, majd végül megfenyegette a sértettet: amennyiben nem nyújt újabb kölcsönöket, akkor a kezeit eltörik, a lakását és személygépkocsiját megrongálják, felgyújtják, „verőemberekkel” megveretik.

Ennek eredményeként újabb 39 millió forintot adott át a csalónak 2022. szeptembere és 2024. augusztusa között.

A Tippmix-király ezután más ismerőseitől is elkezdett kisebb összegeket kölcsönkérni, szintén nem létező cégére hivatkozva. Egyik áldozata 1,1 milliót, másik ismerőse 3,5 milliót adott át neki.

A kicsalt, kizsarolt pénzek többségét szerencsejátékra költötte, részben pedig felélte. Az ügyészség börtönbüntetést kér a vádlottra, aki 2024 szeptembere óta a rácsok mögött várja a sorsát. Az ügyben a Mezőtúri Járásbíróság hoz majd döntést.

Manapság az egyik legnagyobb veszély, ami ránk leselkedik, hogy csalás áldozatai lehetünk. Éppen ezért érdemes fokozottan odafigyelni az értékeinkre, igazolványainkra. Akkor is a célkeresztbe kerülhetünk, ha elveszik egy személyes okmányunk, mivel ezzel nagyon könnyű visszaélni, ha nem tesszük meg a megfelelő óvintézkedést.