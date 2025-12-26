A tiszaburai Pókember produkcióján még egy kutya is meglepődött - videó

Egy ügyetlen betörőt egy kerítés ártalmatlanított májusban. A TV2 Tények felvételén jól látszik, hogy a tiszaburai Pókember produkciója még az udvaron álló kutyát is sokkolta. Szegény állat csak állt és nézett, mert ilyet még nem látott.

a tiszaburai pókember májusi produkciója

Fotó: TV2 Tények

A ZS kategóriás hollywood-i filmbe illő jelenetet a szomszéd biztonsági kamerája rögzítette. A férfi nem akart bajlódni a tolóajtó feszegetésével, ezért lendületet vett és felugrott a kerítésre, majd megkapaszkodott, hogy átgördüljön rajta, de a kerítést nem bírta, rászakadt. A férfi ugyan beverte a fejét, de láthatóan nem esett nagyobb baja. Kis idő után feltápászkodott és elszaladt.

A leomló kerítés mögött feltűnt a kutya, aki mozdulni sem tudott, annyira ledöbbent a mutatványtól.

A videó felkerült az internetre, és az egész falu az ügyetlen betörőn nevetett.

A tiszaburai pókember csak egy a sok pancser közül

Budapesten egy 44 éves, szekrényben szunyókáló betörőhöz vezették a nyomozókat az eldobált Túró Rudis papírok. A férfi egy magas szekrény felső polcára mászott fel, ahonnan nem tudott önerőből lejönni, úgyhogy a rendőröktől kért segítséget. Azt mondta, emlékszik rá, hogy amikor átmászott a kerítésen, eltörte a lábát, arra viszont már nem, hogy a cipőjét hol és mikor hagyta el. A különösen balszerencsés betörőt kórházba szállították. Hogy mit csinált egy másik tolvaj a kamerák előtt, megtudhatja, ha ide kattint.

Ezt se hagyja ki!

El akart lopni egy kabátot, de elfogták a bécsi rendőrök. Annyira dühös lett a magyar nő, hogy többször megütötte az egyik bécsi járőrt. Részletekért kattintson ide!