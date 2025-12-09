Ilyen jó üzlet virágot árulni? Hihetetlen zsákmánnyal távoztak a trükkös tolvajok a virágboltból

A Sárvári Járási Ügyészség vádat emelt lopás miatt egy férfi ellen, aki 2024 októberében egy Sárvár-közeli virágboltból ellopott egy tekintélyes összeget, 748.000 forintot – írta a Vaol.hu. Az nem derült ki a híradásokból, hogy a virágos miért tartott ennyi készpénzt az üzletben. Ám mivel ez az időpont közel esik a halottak napjához, valószínű, hogy jelentős forgalma volt a boltnak, és a tolvaj által eltulajdonított pénz maximum néhány napi bevétel lehetett.

A tolvajok tudhatták, hogy rengeteg készpénzt tartanak a virágboltban, ezért alaposan megtervezték az akciót

Fotó: Unsplash

A tolvaj, aki nem dolgozott egyedül

A virágboltban nem volt szükség erőszakra a pénz megszerzéséhez, ugyanis a tolvaj társai elterelték a virágos figyelmét, amíg ő elemelte a pénzt. Ellenkező esetben a súlyosabb minősítésű rablás lett volna a vád.

Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést, közügyektől eltiltást és vagyonelkobzás elrendelését indítványozta a vádlottal szemben, akinek a sorsáról a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.

Egy másik tolvaj még rosszabbul járt a közelmúltban: a férfi egy Fabergé-ékszertojást nyelt le, amely több millió forintot ér. A férfi székletét napokig ellenőrizték rendszeresen, mire visszaszerezték a tojást. Az eset részletei az Origo.hu cikkében.