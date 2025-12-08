Tömegbaleset az M1-es autópályán

Hatalmas fennakadások nehezítették a forgalmat hétfő délután az M1-es autópálya Hegyeshalom irányába vezető oldalán, miután Biatorbágy közelében öt személyautó érintettségével történt egy baleset. Az esetről az Útinform és a katasztrófavédelem is tájékoztatott – írta az Index.hu.

Tömegbaleset bénítja a forgalmat az M1-es autópályán Biatorbágynál (Illusztráció)

Hétfő délután jelentős közlekedési fennakadások alakultak ki az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, miután Biatorbágy közelében öt személyautó karambolozott – tájékoztatta az Útinform és a katasztrófavédelem.

A 17. és 18. kilométer közötti utoléréses baleset helyszíne miatt a forgalom jelenleg csupán egy sávon halad, ami következtében a torlódás már meghaladja a 12 kilométert, visszatorlódva egészen az M0-s autóútig. A törökbálinti hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre, akik elvégezték a járművek áramtalanítását.