Tömeges iskolai rosszullét, mentőhelikopter is érkezett Nagykanizsára

Nagykanizsán a Kőrösi-iskola környékét ellepték a mentők és a rendőrök kedden kora délután. Sajtóértesülések szerint az iskolások minden előzmény nélkül rosszul lettek, köhögni kezdtek. A katasztrófavédelem a helyszínen van, szén-monoxid jelenlétét egyelőre nem érzékelték. A rosszullét során többen hányingerre panaszkodtak.

Tömeges rosszullét a nagykanizsai iskolában: a mentők, tűzoltók, a rendőrség és egy mentőhelikopter is a gyermekek segítségére sietett

Fotó: Szakony Attila

Tömeges rosszullét egyik percről a másikra

A Zaol.hu tudósítása szerint a tünetek 38 gyermeken mutatkoztak, néhányan hányingerre is panaszkodtak. Eközben a Facebookot ellepték az aggódó szülők és hozzátartozók üzenetei. Egyikükkel felvette a kapcsolatot a Zaol.hu, aki elmondta: az egyik csoportban klórgáz szivárgásáról szólnak a hírek. Az első osztályosok között négy gyermeken kívül mindenkin mutatkoztak a tünetek,

összesen 14 mentő érkezett az intézményhez, valamint egy mentőhelikopter is.

A hatóságok jelenleg átszellőztetik az épületet, amelyből mindenkit kitereltek.

A Zaol.hu oldalán helyszíni videó és további képek is elérhetőek.

Októberben a nem megfelelő menza miatt lett rosszul több tucatnyi diák Budapesten, a XIII. és a IV. kerületben. Az eset részleteiről itt számoltunk be bővebben.