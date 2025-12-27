Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kijevi korrupciós bomba robbant: házkutatás Zelenszkij embereinél

Durva

Putyin elszólta magát? A 3I/ATLAS lehet Oroszország szuperfegyvere

tömegkarambol

Tömegkarambol az autópályán: hét és fél órába telt, mire eloltották a lángoló autókat

46 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megdöbbentő jelenetekről érkeztek videók Japánból. A szigetország egyik gyorsforgalmi útján 50 autó ütközött össze, a tömegkarambol a csodával határos módon csak két halálos áldozatot követelt. A pokoli helyzetet jól mutatja, hogy a tűzoltók hét és fél órán keresztül próbálták megfékezni a lángokat, mire sikerrel jártak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tömegkaramboljapángunma50 autóminakamiautópályabalesetautó

Legkevesebb 50 autó ütközött egymásnak Japánban pénteken este. A tömegkarambolban ketten meghaltak, huszonhatan pedig megsérültek – adta hírül a BBC helyi rendőrségi forrásokra hivatkozva. A szerencsétlenség kiindulópontja két kamion ütközése volt, amely láncreakciót indított el, és a járművek mögött haladó autók egymás után karambolozni kezdtek, majd tíz gépkocsi kigyulladt.

50 autó ütközött Japánban az autópályán, a tömegkarambol nyomán kipattant tüzet hét és fél órás küzdelem után tudták eloltani a tűzoltók
50 autó ütközött Japánban az autópályán, a tömegkarambol nyomán kipattant tüzet hét és fél órás küzdelem után tudták eloltani a tűzoltók
Fotó: Youtube

Tömegkarambol a japán autópályán

Az áldozatok között volt egy 77 éves tokiói asszony, valamint a tűzoltók egy holttestet találtak az egyik kiégett járműben. Öt ember súlyos, életveszélyes, huszonegy pedig kisebb sérüléseket szenvedtek. A baleset egy gyorsforgalmi úton történt Gunma prefektúra Minakami városánál, amely körülbelül 160 kilométerre, észak-nyugatra található az ország fővárosától, Tokiótól.

A baleset súlyosságát jelzi, hogy a hatóságoknak hét és fél órába telt, mire az összes járművet eloltották. Egy szemtanú az ütközés után robbanást hallott az egyik elülső jármű felől, majd óriási tűz pattant ki. A baleset érintettjei egy közeli fizetőkapunál töltötték az éjszakát egy folyosón. A roncsok eltakarítása elhúzódott, a hatóságok ezekben az órákban is dolgoznak.

Magyarországon szerencsére jóval enyhébb tömegbalesetekről tudunk beszámolni: karácsony előtt Törökszentmiklósnál ütközött három autó. A baleset sajnos emberéletet is követelt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!