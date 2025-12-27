Tömegkarambol az autópályán: hét és fél órába telt, mire eloltották a lángoló autókat

Legkevesebb 50 autó ütközött egymásnak Japánban pénteken este. A tömegkarambolban ketten meghaltak, huszonhatan pedig megsérültek – adta hírül a BBC helyi rendőrségi forrásokra hivatkozva. A szerencsétlenség kiindulópontja két kamion ütközése volt, amely láncreakciót indított el, és a járművek mögött haladó autók egymás után karambolozni kezdtek, majd tíz gépkocsi kigyulladt.

Fotó: Youtube

Tömegkarambol a japán autópályán

Az áldozatok között volt egy 77 éves tokiói asszony, valamint a tűzoltók egy holttestet találtak az egyik kiégett járműben. Öt ember súlyos, életveszélyes, huszonegy pedig kisebb sérüléseket szenvedtek. A baleset egy gyorsforgalmi úton történt Gunma prefektúra Minakami városánál, amely körülbelül 160 kilométerre, észak-nyugatra található az ország fővárosától, Tokiótól.

A baleset súlyosságát jelzi, hogy a hatóságoknak hét és fél órába telt, mire az összes járművet eloltották. Egy szemtanú az ütközés után robbanást hallott az egyik elülső jármű felől, majd óriási tűz pattant ki. A baleset érintettjei egy közeli fizetőkapunál töltötték az éjszakát egy folyosón. A roncsok eltakarítása elhúzódott, a hatóságok ezekben az órákban is dolgoznak.

Magyarországon szerencsére jóval enyhébb tömegbalesetekről tudunk beszámolni: karácsony előtt Törökszentmiklósnál ütközött három autó. A baleset sajnos emberéletet is követelt.