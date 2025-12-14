Tragédia a Bükk lábánál, két élet veszett oda a frontális ütközésben

Szomorú kimenetelű közlekedési baleset történt december 13-án szombat délután Bükkaranyos és Harsány között. A 2515-ös út egyik balra ívelő szakaszán két személyautó ütközött össze frontálisan, a tragédia pedig rövid időn belül több ember sorsát is megváltoztatta – írta a Boon.hu.

A tragédia két életet követelt

Fotó: Vajda János

Az első információk szerint az egyik jármű egyelőre tisztázatlan okból átsodródott a szembejövő sávba, ahol összeütközött a szabályosan közlekedő autóval. Az ütközés ereje jelentős volt, a roncsok messzire sodródtak az úttesten. A helyszínre mentők, rendőrök és tűzoltók is érkeztek. Több sérültet kórházba szállítottak, egyiküket súlyos, egy másik érintettet életveszélyes állapotban látták el. A balesetet okozó jármű sofőrje könnyebb sérülésekkel úszta meg az ütközést.

A tragédia nem állt meg a sérüléseknél

Az egyik autóban egy utas beszorult a roncsba, őt a miskolci hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével tudták kiszabadítani. Az orvosi beavatkozás ellenére a balesetben végül két ember életét vesztette.

A tragédia körülményeit a hatóságok vizsgálják, az érintett útszakaszon a helyszínelés idején forgalomkorlátozás volt érvényben.

A környéken élők szerint az adott útszakasz fokozott figyelmet igényel.

Az M3-on is halálos végkimenetelű baleset történt, ahol egy 26 éves fiatal férfi vesztette életét.