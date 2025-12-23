Tragédia a pezsgőfürdőben: apa-lánya wellness-re mentek

A rendőrség közlése szerint egy 18 hónapos kislány fulladt meg, miközben édesapja a karjában tartva ült vele egy pezsgőfürdőben. A tragédia akkor következett be, amikor a 33 éves férfi 15–20 percre elaludt a vízben, és mire felébredt, a gyermek már halott volt – írja a Bors a Mirror cikkére hivatkozva.

Tragédia a pezsgőfürdőben, a 18 hónapos kislány életét már nem lehetett megmenteni

Tragédia a pezsgőfürdőben

A kis Azariah Hough december 13-án tartózkodott édesapjával egy bérelt ingatlanban, ahova a család pihenni érkezett. A hatóságok szerint az apa alkoholt fogyasztott, majd kétféle kábítószert is bevett, mielőtt a pezsgőfürdőbe ment volna a gyermekkel.

Amikor az apa magához tért és észlelte, hogy baj van, a férfi megpróbálta újraéleszteni a kislányt, miközben Azariah édesanyja segítséget hívott. A gyermeket a közeli kórházba szállították, de december 13-án hajnalban halottnak nyilvánították.

Gondatlanság okozta a halált

A nyomozók megállapítása szerint a haláleset gondatlanság következménye volt, és az elfogyasztott szerek közvetlenül hozzájárultak ahhoz, hogy az apa elaludt. A férfit letartóztatták, vádat emeltek ellene, jelenleg az Osceola megyei börtönben tartják fogva.

A családot sokkolta a tragédia.

Nagyon nehéz így elveszíteni egy unokahúgomat, miközben annyira fáj a szívünk a bátyám miatt is, mert teljesen össze van törve

– mondta a férfi nővére.

Hozzátette:

Nagyon fog hiányozni, különösen az, ahogy szaladgált. Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ez történt, ráadásul karácsony előtt.

Az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van.

