Egyetlen ökölcsapás elég volt a tragédiához Szarvason

Halált okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat a Békés Vármegyei Főügyészség egy 45 éves büntetett előéletű szarvasi férfi ellen, aki ivócimborája halálát okozta, amikor úgy arcon ütötte, hogy az a fejét beverte, és elvesztette az eszméletét. A tragédia okozója visszaesőnek minősül, mivel őt korábban életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt 5 év börtönbüntetésre ítélték, amelyből 2021 júniusában szabadult feltételesen – írta meg a Beol.hu a főügyészség tájékoztatása alapján.

Halálos ökölcsapás: tragédia lett a sörözés vége Fotó: illusztráció/Pexels.com

Az enyhe fokú értelmi fogyatékosságban és alkoholfüggőségben szenvedő férfi június 12-én este Szarvason, a Várkertben kiült egy padra meginni egy üveg sört. Egyszer csak észrevette egy ismerősét, a 66 éves férfit – a későbbi sértettet –, akit magához hívott, majd közösen fogyasztották el a szomjoltót. Közben odalépett hozzájuk egy középiskolás fiú, és visszaváltásra felkínált egy PET-palackot az alkohol hatása alatt lévő idősebb férfinek.

Váratlanul, a semmiből érkezett a tragédia

Ezt a sértett valamiért nem vette jó néven, így szóváltás alakult ki közte és a fiú közt. Ekkor a vádlott szó nélkül felállt a padról, majd egy alkalommal, ököllel közepes erővel arcon ütötte ivócimboráját. Az ütés erejétől a sértett tompítás nélkül hanyatt esett, fejét a térkőbe beverte és elvesztette az eszméletét. A közelben tartózkodók hívták ki a mentőket, akik a 66 éves férfit kórházba szállították, ahol négy nappal később elhunyt. Az ügyészség álláspontja szerint az elszenvedett súlyos koponya- és agysérülések, valamint a bekövetkezett halála között közvetlen ok-okozati összefüggés állapítható meg.

Letöltendő börtönbüntetést kérnek rá

A főügyészség indítványozta, hogy a bíróság a férfit halált okozó testi sértés miatt – beismerése esetén is – végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, továbbá a nyomozás során felmerült, közel 550 ezer forintot kitevő bűnügyi költséget is neki kell majd megfizetnie.

Végső nyugalomra helyezték a Morrison's 2-ben halálra vert fiatalt. Gábortól pénteken vettek végső búcsút szerettei az újrónafői temetőben. A 25 éves fiatalembert november 29-én éjszaka olyan súlyosan bántalmazták a fővárosi szórakozóhelyen, hogy életét vesztette.