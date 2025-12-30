Rémálommá vált az ünnep: kerti tóban halt meg a kétéves kislány

Felfoghatatlan tragédia rázta meg egy angliai család életét karácsony napján. A tragédia a dél-yorkshire-i Doncaster egyik családi házának kertjében történt, ahol egy kétéves kislány, Isobel életét vesztette – írja a Ripost.
Borzalmas tragédia karácsonykor
A gyermek egy karácsonyi ünnepségen vett részt otthonában, nem sokkal korábban még az ajándékait bontogatta a nappaliban. A család rövid időre szem elől tévesztette, Isobel pedig egyedül kisétált a kertbe, ahol beleesett egy ideiglenesen kialakított kerti tóba.
A család beszámolója szerint a tó nem a saját ötletük volt: az ingatlan nemrég került a tulajdonukba, és még felújítás alatt állt.
A tavat kerítés vette körül, ennek ellenére bekövetkezett a tragédia.
A kislány nagynénje, Abigail a GoFundMe oldalon közzétett megemlékezésben így írt Isobelről:
Isobel a legboldogabb, legmosolygósabb, legkalandvágyóbb és legkíváncsibb kislány volt. Beragyogta mindenki életét. A mi drága angyalkánk.
Hozzátette, hogy a gyerekek nem sokkal korábban még együtt játszottak a házban, mindenki otthon volt, amikor észrevették, hogy Isobel eltűnt a szobából. Ekkor történhetett meg a végzetes baleset.
A kislány édesanyja, Tamara szintén megható sorokkal búcsúzott gyermekétől. Bejegyzésében azt írta:
Isobel két év alatt többet élt, mint más gyerekek egy egész élet során, és megköszönte a helyi közösség támogatását ebben a felfoghatatlanul nehéz időszakban.
A család adománygyűjtést indított a temetési költségek fedezésére, valamint Isobel édesanyjának támogatására, aki várandós. A tragédia híre mélyen megrázta a környék lakóit és az egész közvéleményt – számolt be az esetről a Ripost a Mirror-ra hivatkozva.
Hősiesen küzdött, de tehetetlen volt: felesége a két kisgyerekükkel égett halálra
Szörnyű családi tragédia rázta meg az angliai lakóközösséget karácsony másnapján. A tűz egy édesanya és két kisgyermeke életét követelte, miközben az apa hősiesen próbálta őket megmenteni. A sokkoló részletek ide kattintva olvashatóak el!
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.