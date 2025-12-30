Rémálommá vált az ünnep: kerti tóban halt meg a kétéves kislány

Felfoghatatlan tragédia rázta meg egy angliai család életét karácsony napján. A tragédia a dél-yorkshire-i Doncaster egyik családi házának kertjében történt, ahol egy kétéves kislány, Isobel életét vesztette – írja a Ripost.

A borzalmas családi tragédia során egy kétéves kislány halt meg karácsonykor Fotó: Illusztráció (KoolShooters/Pexels)

Borzalmas tragédia karácsonykor

A gyermek egy karácsonyi ünnepségen vett részt otthonában, nem sokkal korábban még az ajándékait bontogatta a nappaliban. A család rövid időre szem elől tévesztette, Isobel pedig egyedül kisétált a kertbe, ahol beleesett egy ideiglenesen kialakított kerti tóba.

A család beszámolója szerint a tó nem a saját ötletük volt: az ingatlan nemrég került a tulajdonukba, és még felújítás alatt állt.

A tavat kerítés vette körül, ennek ellenére bekövetkezett a tragédia.

A kislány nagynénje, Abigail a GoFundMe oldalon közzétett megemlékezésben így írt Isobelről:

Isobel a legboldogabb, legmosolygósabb, legkalandvágyóbb és legkíváncsibb kislány volt. Beragyogta mindenki életét. A mi drága angyalkánk.

Hozzátette, hogy a gyerekek nem sokkal korábban még együtt játszottak a házban, mindenki otthon volt, amikor észrevették, hogy Isobel eltűnt a szobából. Ekkor történhetett meg a végzetes baleset.

A kislány édesanyja, Tamara szintén megható sorokkal búcsúzott gyermekétől. Bejegyzésében azt írta:

Isobel két év alatt többet élt, mint más gyerekek egy egész élet során, és megköszönte a helyi közösség támogatását ebben a felfoghatatlanul nehéz időszakban.

A család adománygyűjtést indított a temetési költségek fedezésére, valamint Isobel édesanyjának támogatására, aki várandós. A tragédia híre mélyen megrázta a környék lakóit és az egész közvéleményt – számolt be az esetről a Ripost a Mirror-ra hivatkozva.

Hősiesen küzdött, de tehetetlen volt: felesége a két kisgyerekükkel égett halálra

Szörnyű családi tragédia rázta meg az angliai lakóközösséget karácsony másnapján. A tűz egy édesanya és két kisgyermeke életét követelte, miközben az apa hősiesen próbálta őket megmenteni. A sokkoló részletek ide kattintva olvashatóak el!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!