Meghalt egy 13 éves fiú, miközben saját testével védte édesanyját

Megrázó tragédia történt a portugáliai Tomarban december 23-án, amikor egy 13 éves fiú életét vesztette, miközben édesanyját védte. A történteket a gyászoló nagymama, Linda Hallett mesélte el a Daily Mailnek, amit a Ripost szemlézett.

Rengetegen gyászolják a tragédia 13 éves áldozatát Fotó: illusztráció/Pexels.com

Linda Hallett elmondta, hogy Alfie egy nagyon vidám kisfiú volt, aki imádott énekelni és táncolni. Az asszony, aki érthetően teljesen összetört a karácsony előtt bekövetkezett tragédia miatt, hozzátette:

Úgy gondolom, Alfie azért halt meg, mert megpróbálta megvédeni az édesanyját. Őszintén szólva, nehezen tudom feldolgozni mindazt, ami történt.”

Így történt a tragédia

A portugál rendőrség szerint az elkövető megkötözte és bántalmazta Alfie édesanyját, majd halálra szúrta a nő segítségére igyekvő 13 éves fiút. Ezután maga ellen fordította a kést, majd elbarikádozta magát az ingatlanban, végül a mentőegységek helyszínre érkezésekor gázrobbanást idézett elő.

Az elkövető, – aki korábban már ült börtönben emberölés miatt – a robbanásban életét vesztette. Alfie édesanyja azonban túlélte a brutális bántalmazást.

Tehetséges kosárlabdázó volt Alfie Hallett

A fiú kosárlabdaklubja, a tomari székhelyű Sport Club Operario Cem Soldos ezekkel a megható sorokkal búcsúzott a tragédia után:

A SCOCS KOSÁRLABDA ma szegényebb lett. Sportolónk, Alfie, ma hunyt el, 13 éves korában. Szombaton játszotta az utolsó mérkőzését, olyan jól játszott, mintha tudta volna, hogy ez az utolsó meccse — pedig ezt elképzelni sem lehetett. Szeretnénk elmondani, mennyire szeretünk, és hogy örökké a szívünkben élsz majd. Nyugodj békében!

