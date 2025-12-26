Hírlevél
A mentők kezei közt halt meg egy középkorú férfi Cegléden

Sokan azt gondolták, hogy közlekedési baleset történt a forgalmas kereszteződésben. Kiderült, hogy más volt a karácsonyi tragédia oka.
Rendőrök és mentők jelentek meg az egyik ceglédi kereszteződésben péntek reggel. Sokan azt gondolták, hogy közlekedési baleset történt, azonban kiderült, hogy más állt a tragédia hátterében. A részletekről a Szoljon.hu tájékoztatott.

Tragédia karácsony másnapján: egy férfi halt meg Cegléden
Tragédia karácsony másnapján: egy férfi halt meg Cegléden
Fotó: Cegléd és környéke Sebességmérés/ Útinform

A hírportál a Cegléd és környéke Sebességmérés/ Útinform Facebook-csoport bejegyzését idézi, amelyben ezt írták:

A Kossuth Ferenc utca és Széchenyi út kereszteződésében lámpáknál nem közlekedési baleset történt, sajnos egy férfi lett rosszul. A mentősök hiába próbálták újra éleszteni, sajnos meghalt.”

Az esettel kapcsolatban az Országos Mentőszolgálat megerősítette, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére egy ötven év körüli férfi a helyszínen életét vesztette. 

Tragédia Szentlőrincen

Hasonló eset történt karácsony első napján a Baranya vármegyei településen is. Csütörtökön egy férfi egy tálca süteménnyel a kezében váratlanul összeesett, és az utcán életét vesztette.

 

