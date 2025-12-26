A mentők kezei közt halt meg egy középkorú férfi Cegléden

Rendőrök és mentők jelentek meg az egyik ceglédi kereszteződésben péntek reggel. Sokan azt gondolták, hogy közlekedési baleset történt, azonban kiderült, hogy más állt a tragédia hátterében. A részletekről a Szoljon.hu tájékoztatott.

Tragédia karácsony másnapján: egy férfi halt meg Cegléden

Fotó: Cegléd és környéke Sebességmérés/ Útinform

A hírportál a Cegléd és környéke Sebességmérés/ Útinform Facebook-csoport bejegyzését idézi, amelyben ezt írták:

A Kossuth Ferenc utca és Széchenyi út kereszteződésében lámpáknál nem közlekedési baleset történt, sajnos egy férfi lett rosszul. A mentősök hiába próbálták újra éleszteni, sajnos meghalt.”

Az esettel kapcsolatban az Országos Mentőszolgálat megerősítette, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére egy ötven év körüli férfi a helyszínen életét vesztette.

Tragédia Szentlőrincen

Hasonló eset történt karácsony első napján a Baranya vármegyei településen is. Csütörtökön egy férfi egy tálca süteménnyel a kezében váratlanul összeesett, és az utcán életét vesztette.