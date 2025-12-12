Nem csak magát vitte az árokba a traktoros Algyőn – képek

A tűzoltók az Algyőn található Kosárfonó utcába vonultak ki, miután egy mezőgazdasági jármű balesetet szenvedett. Az eset során egy traktor hajtott le az útról, és pótkocsijával együtt az árokban kötött ki – írta a Délmagyar.hu.

Magával vitte a villanyoszlopot is a traktor

Fotó: Donka Ferenc/Delmagyar

Villanyoszlopot sem kímélt a traktor

Az árokba hajtott traktor miatt az érintett útszakaszon forgalmi akadály alakult ki, mivel a jármű a balesetben egy villanyoszlopot is kitört. A szegedi hivatásos tűzoltók azonnal a helyszínre vonultak, hogy áramtalanítsák a balesetet szenvedett traktort, megakadályozva ezzel a további veszélyeket.

A galéria megtekintéséhez ide kattintsanak.

Szegeden egy kezelés alatt álló páciens támadt rá betegtársára a Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinikáján, ami miatt emberölés kísérlete miatt indult eljárás.