Nem csak magát vitte az árokba a traktoros Algyőn – képek

A tűzoltók az Algyőn található Kosárfonó utcába vonultak ki, miután egy mezőgazdasági jármű balesetet szenvedett. Az eset során egy traktor hajtott le az útról, és pótkocsijával együtt az árokban kötött ki – írta a Délmagyar.hu.
Villanyoszlopot sem kímélt a traktor
Az árokba hajtott traktor miatt az érintett útszakaszon forgalmi akadály alakult ki, mivel a jármű a balesetben egy villanyoszlopot is kitört. A szegedi hivatásos tűzoltók azonnal a helyszínre vonultak, hogy áramtalanítsák a balesetet szenvedett traktort, megakadályozva ezzel a további veszélyeket.
