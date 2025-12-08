Kiszabadította magát a traktor alól, majd elkezdte fojtogatni a segítségére siető férfit

Megdöbbentő esetről adott hírt a Vaol.hu. Mint írják, 2023. április 10-én délután Kétvölgyön egy férfi kistraktorjával ittasan vízmosásba hajtott és felborult. A későbbi sértett – akivel traktoros a baleset előtt nem sokkal szóváltásba keveredett – látva, hogy a vádlott a traktor alá szorult, tárcsázta a segélyhívót. Eközben arra kérte a szerencsétlenül járt férfit, hogy ne mozogjon, mert lehet, hogy gerincsérülése van.

Kis híján megölte jóakaróját a traktoros

Fotó: illusztrácó/Pexels.com

Igen ám, de időközben a részeg férfi kiszabadította magát a traktor alól, és a neki segítséget hívó haragosát egy jól irányzott ütéssel leterítette.

Nem csillapodtak a traktoros indulatai

Az ütést követően a vádlott a földön hanyatt fekvő sértett fölé térdelt úgy, hogy a kezeit térdével leszorította, majd jobb kézzel elkezdte fojtogatni a nyakát. Eközben szidalmazta és többször megöléssel fenyegette haragosát. A megtámadott férfi csak úgy tudott szabadulni, hogy a zsebéből elővett gázsprével arcon fújta a felbőszült traktorost.

Februárban folytatódik az ügy tárgyalása

A sértett kitartó védekezése végül megakadályozta a súlyosabb sérüléseket, de a nyelvcsont körüli lágy részek zúzódását, bevérzését, továbbá a fej jobb oldalának halántéktáji zúzódását így sem tudta elkerülni. A vádirat szerint a bántalmazás akár halállal is végződhetett volna, ezért az ügyben hétfőn megtartott tárgyaláson emberölés bűntettének kísérlete volt a vád, az ügyész pedig négy év börtönbüntetést kért az agresszorra. Ítélet azonban nem született, az ügy február 9-én, orvosszakértő meghallgatásával folytatódik.

