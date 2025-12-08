Videón, amint tűz pusztítja el a családi autót a 67-es úton

Teljes terjedelmében égett egy családi egyterű a 67-es gyorsforgalmi úton. Egy olvasótól kapott videón jól látható, amint a tűz martalékává válik a jármű.
Hatalmas lángokkal égett egy családi egyterű a 67-es gyorsforgalmi út Balaton felé vezető oldalán, a felsőmocsoládi körforgalom után. A tűz hétfő délután keletkezett, a benzinüzemű gépkocsi motortere kapott lángra – erősítette meg a Sonline.hu érdeklődédére Mihályka Szabina, a somogyi katasztrófavédelem sajtószóvivője. Az autóban csak a sofőr utazott, ő időben ki tudott szállni a járműből.
Olvasótól kapott videón a tűz
A Somogy vármegyei hírportál egyik olvasója küldte a felvételt, amelyen jól látható, amint teljes terjedelmében égett a jármű a 67-es úton.
Kigyulladt egy házikó advent második vasárnapján Balatonfüreden. Bűncselekmény okozhatta a tűzesetet – írta meg az Origo.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!