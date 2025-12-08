Videón, amint tűz pusztítja el a családi autót a 67-es úton

Hatalmas lángokkal égett egy családi egyterű a 67-es gyorsforgalmi út Balaton felé vezető oldalán, a felsőmocsoládi körforgalom után. A tűz hétfő délután keletkezett, a benzinüzemű gépkocsi motortere kapott lángra – erősítette meg a Sonline.hu érdeklődédére Mihályka Szabina, a somogyi katasztrófavédelem sajtószóvivője. Az autóban csak a sofőr utazott, ő időben ki tudott szállni a járműből.

Tűz martalékává vált a jármű a 67-esen Fotó: illusztráció/Pexels.com

Olvasótól kapott videón a tűz

A Somogy vármegyei hírportál egyik olvasója küldte a felvételt, amelyen jól látható, amint teljes terjedelmében égett a jármű a 67-es úton.

Kigyulladt egy házikó advent második vasárnapján Balatonfüreden. Bűncselekmény okozhatta a tűzesetet – írta meg az Origo.