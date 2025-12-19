Látványos videón a pusztító lakástűz

A meghitt karácsonyi hangulatot könnyen rémálommá változtathatja, ha nem vagyunk elég körültekintőek. Egy rosszul megválasztott égősor vagy a felügyelet nélkül hagyott gyertyák miatt ugyanis másodpercek alatt elharapózhat a pusztító tűz a lakásban. A konyhában is legyünk éberek: a sütés-főzés során a tűzhelyen felejtett olaj vagy konyharuha pillanatok alatt belobbanhat, a tűz pedig az egész lakásra átterjedhet. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közös, budapesti sajtótájékoztatóján rávilágítottak: a tudatos vásárlás és az odafigyelés életet menthet – írja a Vaol.hu.

Percek alatt képes mindent felemészteni a tűz Fotó: katasztrófavédelem

Az ünnepi tüzek jelentős részét a felügyelet nélkül hagyott gyertyák okozzák, mivel az adventi koszorúkhoz felhasznált fenyőágak, száraz termések és szalagok rendkívül gyúlékonyak. Ezért soha ne tegyük a gyertyát huzatos helyre, függöny közelébe vagy olyan felületre, amely könnyen lángra kaphat. Ha elhagyjuk a helyiséget – akár csak néhány percre is – mindig fújjuk el a nyílt lángot – figyelmeztet a katasztrófavédelem.

Halálos tűz okozója lehet az olcsó égősor

Sokan csábulnak el az utcai árusoknál vagy aluljárókban kínált, olcsó fényfüzérek láttán. Szakértők figyelmeztetnek: az ellenőrizetlen forrásból származó elektromos cikkek hatalmas kockázatot jelentenek. Ezek a termékek ugyanis gyakran nem felelnek meg a biztonsági előírásoknak, a vékony vezetékek túlmelegedhetnek, a szigetelés pedig könnyen megolvadhat, ami azonnali elektromos tüzet okozhat. A lakástűz pedig akár halálos is lehet.

Veszélyes gyermekjátékok a fa alatt

Az alkalmi árusoknál beszerzett, kétes minőségű, gyermekeknek szánt játékok gyakran gyúlékony anyagból készülnek, vagy olyan apró alkatrészeket tartalmaznak, amelyek fulladásveszélyt okozhatnak. Az éles szélek és a silány minőségű akkumulátorok szintén komoly sérüléseket vagy tüzet idézhetnek elő.

