Rendkívüli

Veszély!

Pánik a Dunán – kigyulladt egy szállodahajó a Gubacsi-hídnál

36 perce
Olvasási idő: 2 perc
Lángra kapott egy szállodahajó Budapesten. A tűz miatt egy lakó füstmérgezést kapott, a tűzoltók perceken belül a helyszínre érkeztek.
Budapesten, a Gubacsi híd közelében váratlanul lángra kapott egy szállodahajó kabinja. A tűz egy televíziót és egy matracot semmisített meg, miközben a füst olyan sűrű volt, hogy a hajón tartózkodók alig látták egymást – számolt be róla a Borsonline.hu.

Tűz ütött ki egy szállodahajón a Dunán
Tűz ütött ki egy szállodahajón a Dunán 
Fotó: Unsplash (A kép illusztráció.)

Tűz és pánik a fővárosban

Egy bátor lakó megpróbálta eloltani a lángokat, de közben füstmérgezést kapott, és kórházba szállították. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően végül sikerült megfékezni a tüzet.

A hétvégén két halálos tűzesethez is riasztották a tűzoltókat. Részletek az Origo.hu oldalán.

 

