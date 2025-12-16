Pánik a Dunán – kigyulladt egy szállodahajó a Gubacsi-hídnál

Budapesten, a Gubacsi híd közelében váratlanul lángra kapott egy szállodahajó kabinja. A tűz egy televíziót és egy matracot semmisített meg, miközben a füst olyan sűrű volt, hogy a hajón tartózkodók alig látták egymást – számolt be róla a Borsonline.hu.

Tűz ütött ki egy szállodahajón a Dunán

Fotó: Unsplash (A kép illusztráció.)

Tűz és pánik a fővárosban

Egy bátor lakó megpróbálta eloltani a lángokat, de közben füstmérgezést kapott, és kórházba szállították. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően végül sikerült megfékezni a tüzet.

