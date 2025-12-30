Hősiesen küzdött, de tehetetlen volt: felesége a két kisgyerekükkel égett halálra

Megdöbbentő tragédia történt karácsony másnapján az angliai Stroud városában. A tűz egy családi házban ütött ki a kora hajnali órákban, és egy édesanya, valamint két kisgyermeke életét követelte – írja a Metropol.

Az apuka nem tudta kiszabadítani a feleségét, hétéves kislányát és a négyéves kisfiát a borzalmas tűzből

Fotó: The Sun/Metropol

A halálos lakástűz

Az áldozatok a 38 éves Fionnghuala Shearman és két gyermeke, egy 7 éves kislány és egy 4 éves kisfiú voltak. A család egy Cotswold kőből épült sorházban élt Gloucestershire területén, ahol a lángok rendkívül gyorsan elterjedtek.

A családapa, Tom – aki a Gloucestershire Police kötelékében szolgál – többször is megpróbált visszajutni az égő házba, hogy megmentse feleségét és gyermekeit.

A tűz azonban olyan erővel tombolt, hogy a tetőszerkezet beomlott, a mennyezetek és a lépcsők is megsemmisültek.

A szemtanúk szerint a férfi előbb a fürdőszoba ablakát törte ki, hogy kijusson, majd kétségbeesetten próbált visszamászni a gyerekszoba ablakán keresztül. Szomszédok akadályozták meg abban, hogy újra belépjen a házba, mert az ajtón és az ablakokon is lángok csaptak ki, és félő volt, hogy ő is életét veszti.

Kiabált, sikoltozott, mindenáron vissza akart menni. Ha elengedjük, meghalt volna ő is

– idézte fel a történteket egy szomszéd.

A férfit végül kórházba szállították, ahol sokkos állapotban kezelték. A közösség mély megrendüléssel fogadta a tragédia hírét, különösen azért, mert az ünnepi időszakban történt.

Fionnghuala Shearman elismert divattervező volt, a Hide & Hammer kézműves táskamárka alapítója. Ismerősei kedves, tehetséges és segítőkész emberként emlékeztek rá, gyermekeit pedig „kis angyalokként” jellemezték.

Tragic search for body of second child who died in fire alongside mum and siblinghttps://t.co/I1Yz7MJIy5 — The Sun (@TheSun) December 30, 2025

