Hősiesen küzdött, de tehetetlen volt: felesége a két kisgyerekükkel égett halálra

Megdöbbentő tragédia történt karácsony másnapján az angliai Stroud városában. A tűz egy családi házban ütött ki a kora hajnali órákban, és egy édesanya, valamint két kisgyermeke életét követelte – írja a Metropol.
A halálos lakástűz
Az áldozatok a 38 éves Fionnghuala Shearman és két gyermeke, egy 7 éves kislány és egy 4 éves kisfiú voltak. A család egy Cotswold kőből épült sorházban élt Gloucestershire területén, ahol a lángok rendkívül gyorsan elterjedtek.
A családapa, Tom – aki a Gloucestershire Police kötelékében szolgál – többször is megpróbált visszajutni az égő házba, hogy megmentse feleségét és gyermekeit.
A tűz azonban olyan erővel tombolt, hogy a tetőszerkezet beomlott, a mennyezetek és a lépcsők is megsemmisültek.
A szemtanúk szerint a férfi előbb a fürdőszoba ablakát törte ki, hogy kijusson, majd kétségbeesetten próbált visszamászni a gyerekszoba ablakán keresztül. Szomszédok akadályozták meg abban, hogy újra belépjen a házba, mert az ajtón és az ablakokon is lángok csaptak ki, és félő volt, hogy ő is életét veszti.
Kiabált, sikoltozott, mindenáron vissza akart menni. Ha elengedjük, meghalt volna ő is
– idézte fel a történteket egy szomszéd.
A férfit végül kórházba szállították, ahol sokkos állapotban kezelték. A közösség mély megrendüléssel fogadta a tragédia hírét, különösen azért, mert az ünnepi időszakban történt.
Fionnghuala Shearman elismert divattervező volt, a Hide & Hammer kézműves táskamárka alapítója. Ismerősei kedves, tehetséges és segítőkész emberként emlékeztek rá, gyermekeit pedig „kis angyalokként” jellemezték.
