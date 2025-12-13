Már két halálos tűzesethez is riasztották a tűzoltókat a hétvégén

Halálos lakástűz történt péntek este Zagyvarékason. A Nefelejcs utcában álló családi ház egyik helyisége kapott lángra, a tűzeset során az ingatlan idős lakójának életét már nem tudták megmenteni – írta a Szoljon.hu.

Halálos tűz pusztított egy zagyvarékasi családi házban

Fotó: ÉLETJEL Mentőcsoport Facebook-oldala

Konyhából indult a tűz

Az első információk szerint a körülbelül 70 négyzetméteres vályogház konyhájában keletkezett a tűz. A helyiség rövid időn belül teljesen kiégett, majd a lángok átterjedtek a tetőszerkezet egy részére is, jelentős károkat okozva az épületben.

A bajbajutott lakót a szomszédok még a tűzoltók megérkezése előtt kimenekítették a házból, azonban az újraélesztési kísérletek ellenére már nem lehetett rajta segíteni.

A helyszínre több egység érkezett, a tűzoltók nagyjából tizenöt perc alatt megfékezték a lángokat, majd átvizsgálták és kiszellőztették az ingatlant. A ház másik lakója a tragédia után ideiglenesen rokonoknál talált menedéket. A hatóságok úgy vélik, a tüzet az okozhatta, hogy étel maradt felügyelet nélkül a sütőben, de a pontos okot hivatalos tűzvizsgálat fogja megállapítani.

A katasztrófavédelem ismét hangsúlyozza: ha a sütőben tűz keletkezik, nem szabad az ajtót kinyitni és vízzel oltani. Az oxigén hirtelen beáramlása felerősítheti a lángokat, a zsiradék pedig robbanásszerűen szétterítheti a tüzet. Ilyen esetben a legbiztonságosabb megoldás a sütő kikapcsolása, és ki kell várni, amíg a lángok maguktól kialszanak.

Szombat reggel lakástűzhöz riasztották a szegedi hivatásos tűzoltókat is – közölte a Délmagyar.hu. A Zombori utcában egy családi ház 15 négyzetméteres szobájában csaptak fel a lángok. A tűzoltók egy középkorú nőt mentettek ki az ingatlanból, és azonnal megkezdték újraélesztését. A mentők a helyszínre érkezve folytatták az életmentő beavatkozást, de a nő életét már nem sikerült megmenteni.

