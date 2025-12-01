Füstbe fulladt éjszaka a Nyírségben: holttestet találtak a tűzoltók

Vasárnap este érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez, miszerint Nyírpazonyban, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen tűz ütött ki egy hétvégi háznál – írja a Szon.hu.

Három tűzoltóra volt szükség, hogy eloltsák a lángokat a nyírségi tűzesetnél

Fotó: KMSZ (SZSZBVMKI); Nyíregyházi HTP

Holttestet találtak a háztűzben

A Kabalási közben található, 40 négyzetméteres, emeletes, életvitelszerűen lakott hétvégi ház teljes terjedelmében égett.

A tűzoltók három járművel vonultak a helyszínre, ahol oltás közben egy 60 év körüli férfi holttestére bukkantak.

A tűz következtében az épület teteje beomlott, és az ingatlanban található gázpalackot a tűzoltóknak ki kellett hozniuk a lángok közül. Az oltást a nagy hőterhelés és az épület rendezetlen állapota is jelentősen nehezítette. A tűz keletkezésének körülményeit a katasztrófavédelem vizsgálja.

A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy az ilyen tragédiák megelőzésének leghatékonyabb eszköze a füstérzékelő. Már egyetlen működő készülék is figyelmeztet a tűzre, amikor még van idő a lángok eloltására vagy a biztonságos menekülésre.

Egy hétéves mosdóba indult az éjszaka közepén, amikor furcsa hangra lett figyelmes. Bátorságával tíz ember életét mentette meg. Részletek az Origo.hu oldalán.