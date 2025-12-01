Csak a mosdóba akart kimenni a makói kisfiú, aki megmentette tíz ember életét

Makón egy egész közösség tekint hősként arra a fiúra, aki 7 évesen mentett meg négy felnőttet és hat gyereket egy éjszakai tűzvész idején. A család háza a hajnali órákban gyulladt ki, és perceken múlt, hogy tragédia történjen – írta a Délmagyar.hu.

A makói ház tetőszerkezete teljesen megsemmisült a tűzben (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint amikor a makói tűzoltók a helyszínre érkeztek, már teljes terjedelmében égett az épület tetőszerkezete, valamint két helyisége. A lángokat két vízsugárral sikerült megfékezniük, de az oltás közben egy gázpalack is felrobbant.

A tűz mindent elemésztett

A tető teljesen leégett, a konyha és a kisszoba üszkös gerendákkal, elszenesedett bútorokkal és vastag korommal borított falakkal maradt hátra.

A háromszobás, téglából épült házból a tűzoltóknak csak a nagyszobát és a fürdőt sikerült megmenteniük – szinte minden más odaveszett. Néhány ruhát sikerült kimenteni, de a fojtogató füstszag ezek nagy részét is tönkretette.

Tíz évvel ezelőtt történt mindez, amikor a Dominik nevű kisfiú a családdal együtt az épületben aludt. Éjjel felébredt, hogy kimenjen a mosdóba, amikor a konyha felől furcsa pattogásra lett figyelmes. Benézett, és látta, hogy baj van, a mennyezet lángol. Felébresztette az édesapját, aki a többi felnőttel együtt a padlásra akart menekülni, de a tető akkor már lángokban állt és nekik esélyük sem volt eloltani.

Nem volt más választásuk, kiszaladtak a házból. A család minden tagjának sikerült időben kimenekülnie. Ezután hívták a tűzoltókat.

A makói kisfiú reakciója megmentette a családja életét. A helyiek máig emlegetik az akkor hét éves Dominikot, aki egyetlen pillanat alatt hőssé vált számukra. A tűzben ugyan senki sérült meg, de a ház lakhatatlanná vált, a lakóinak ideiglenesen rokonokhoz kellett költözniük. A vizsgálat kiderítette, hogy a tűz nagy valószínűséggel egy meghibásodott elektromos vezeték miatt keletkezett.

