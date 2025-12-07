Nagy lánggal égett a kis ház, szándékosan gyújthatták fel – képekkel

Tűzeset történt december 7-én, vasárnap Balatonfüreden a Balaton és a Vadvirág utca közötti területen. Egy 4 m² alapterületű faépítmény kapott lángra, amelyet a Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság munkatársai egy vízsugár alkalmazásával rövid időn belül eloltottak – tájékoztatott a Veol.hu.

Gyújtogatás okozhatta a tűzesetet Balatonfüreden

Fotó: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság

Szándékosan okozhatták a tűzesetet

A Veszprém vármegyei hírportál úgy értesült, hogy az esemény kapcsán felmerült a bűncselekmény gyanúja, ezért az ügyben a katasztrófavédelem és a rendőrség közösen folytat vizsgálatot a tűz okának és keletkezésének tisztázására.

A balatonfüredi tűzesetről készült képgaléria megtekinthető itt.

Egy másik, különös balatoni esetről is beszámoltunk ma. Ennek nem a tűz, hanem a víz volt a főszereplője. Fuldokoltak a halak a balatonaligai kikötőben, a levegőből próbáltak oxigénhez jutni.