A Liverpool edzésén olyan történt, hogy Szoboszlai is csak a fejét fogta – fotók

tűzijáték

Illegális tűzijáték-árus bukott le, miközben egy pillanat alatt tragédia lehet a szilveszteri durrogtatásból

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Az év utolsó napjai minden évben fokozott veszélyt jelentenek a pirotechnikai eszközök miatt. A tűzijáték nemcsak baleseteket okozhat, de illegális árusítása miatt rendőri intézkedés is történt Budapesten.
Állampolgári bejelentés alapján intézkedtek a rendőrök december 29-én a fővárosban. A Police.hu tájékoztatása szerint tűzijáték illegális árusítása miatt egy 31 éves férfit vontak eljárás alá Budapest VIII. kerületében.

tűzijáték
A hatóságok óvatosságra intenek a szilveszteri tűzijátékok használatával kapcsolatban 
Fotó: Illusztráció (Rakicevic Nenad/Pexels)

Szilveszteri tűzijáték, illegális terjesztő

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányságának egyenruhásai az autójából árusító férfit igazoltatták, majd megállapították, hogy engedély nélkül értékesített pirotechnikai eszközöket. A helyszínen 

24 darab tűzijátékot és 30 doboz petárdát foglaltak le,

az elkövetővel szemben szabálysértési eljárást indítottak polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos jogsértés miatt.

A rendőrségi intézkedéssel egy időben a hatóságok ismét felhívták a figyelmet arra, hogy a szilveszteri időszakban jelentősen megnő a tűzesetek és balesetek száma. A szakemberek szerint évente átlagosan harminc–hatvan tűzeset köthető a szabálytalan vagy gondatlan tűzijátékozáshoz.

Sok veszéllyel járhat a szilveszteri  csinnadratta

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint ilyenkor gyakoriak a kigyulladt növényzetek, hulladékgyűjtők, valamint az erkélyekre esett 

pirotechnikai eszközök miatt keletkezett lakástüzek. 

Ahogy a Baon.hu is írja, emellett rendszeresen érkeznek bejelentések megrémült, elszökött vagy beszorult állatokról is, amelyeket sok esetben a tűzoltóknak kell kimenteniük.

tűzijáték
Figyelem! Szigorítják a tűzijáték használatát Fotó: Illusztráció (Ali Müftüoğulları/Pexels)

Nézzük meg, hogy mit veszünk

A szakemberek hangsúlyozzák: a biztonság már a vásárlásnál kezdődik. 

Szilveszteri tűzijátékot kizárólag hatóságilag ellenőrzött, legális árusítóhelyen szabad megvásárolni, 

ahol szakképzett eladók segítenek a megfelelő termék kiválasztásában.

A tárolás és a használat során is szigorú szabályokat kell betartani. A tűzijátékokat nem szabad gépjárműben hagyni, otthon pedig távol kell tartani minden hőforrástól és éghető anyagtól. 

Használni kizárólag december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig, szabadtéren lehet, társasházak erkélyeiről vagy ablakaiból azonban tilos indítani őket.

A hatóságok arra is figyelmeztetnek, hogy a pirotechnikai eszközöket soha nem szabad ember, állat, jármű vagy épület irányába fordítani, és különösen fontos a használati útmutató betartása. 

A meg nem indult eszközöket tilos azonnal megközelíteni,

az elhasznált maradványokat pedig nem szabad forrón a hulladékgyűjtőbe dobni.

Szilveszterkor az állatok védelme is kiemelt figyelmet igényel: a hangos zajok sok háziállatot pánikba ejtenek, ezért az állatorvosok és állatvédő szervezetek tanácsainak követése életmentő lehet számukra.

