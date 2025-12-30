Illegális tűzijáték-árus bukott le, miközben egy pillanat alatt tragédia lehet a szilveszteri durrogtatásból

Állampolgári bejelentés alapján intézkedtek a rendőrök december 29-én a fővárosban. A Police.hu tájékoztatása szerint tűzijáték illegális árusítása miatt egy 31 éves férfit vontak eljárás alá Budapest VIII. kerületében.
Szilveszteri tűzijáték, illegális terjesztő
A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányságának egyenruhásai az autójából árusító férfit igazoltatták, majd megállapították, hogy engedély nélkül értékesített pirotechnikai eszközöket. A helyszínen
24 darab tűzijátékot és 30 doboz petárdát foglaltak le,
az elkövetővel szemben szabálysértési eljárást indítottak polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos jogsértés miatt.
A rendőrségi intézkedéssel egy időben a hatóságok ismét felhívták a figyelmet arra, hogy a szilveszteri időszakban jelentősen megnő a tűzesetek és balesetek száma. A szakemberek szerint évente átlagosan harminc–hatvan tűzeset köthető a szabálytalan vagy gondatlan tűzijátékozáshoz.
Sok veszéllyel járhat a szilveszteri csinnadratta
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint ilyenkor gyakoriak a kigyulladt növényzetek, hulladékgyűjtők, valamint az erkélyekre esett
pirotechnikai eszközök miatt keletkezett lakástüzek.
Ahogy a Baon.hu is írja, emellett rendszeresen érkeznek bejelentések megrémült, elszökött vagy beszorult állatokról is, amelyeket sok esetben a tűzoltóknak kell kimenteniük.
Nézzük meg, hogy mit veszünk
A szakemberek hangsúlyozzák: a biztonság már a vásárlásnál kezdődik.
Szilveszteri tűzijátékot kizárólag hatóságilag ellenőrzött, legális árusítóhelyen szabad megvásárolni,
ahol szakképzett eladók segítenek a megfelelő termék kiválasztásában.
A tárolás és a használat során is szigorú szabályokat kell betartani. A tűzijátékokat nem szabad gépjárműben hagyni, otthon pedig távol kell tartani minden hőforrástól és éghető anyagtól.
Használni kizárólag december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig, szabadtéren lehet, társasházak erkélyeiről vagy ablakaiból azonban tilos indítani őket.
A hatóságok arra is figyelmeztetnek, hogy a pirotechnikai eszközöket soha nem szabad ember, állat, jármű vagy épület irányába fordítani, és különösen fontos a használati útmutató betartása.
A meg nem indult eszközöket tilos azonnal megközelíteni,
az elhasznált maradványokat pedig nem szabad forrón a hulladékgyűjtőbe dobni.
Szilveszterkor az állatok védelme is kiemelt figyelmet igényel: a hangos zajok sok háziállatot pánikba ejtenek, ezért az állatorvosok és állatvédő szervezetek tanácsainak követése életmentő lehet számukra.
Szigorítják a tűzijáték használatát, ezeket a korlátozásokat kell betartanunk idén
Budapest utcáin változnak a szabályok a szilveszteri ünnepléskor. A tűzijáték használatáról a BRFK csütörtöki sajtótájékoztatóján adtak részletes tájékoztatást, kiemelve az időkorlátokat és a védett területeket. A részletek az Origo oldalára kattintva érhetőek el!