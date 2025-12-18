Szigorítják a tűzijáték használatát, ezeket a korlátozásokat kell betartanunk idén

A BRFK csütörtöki sajtótájékoztatóján jelentették be, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 27/2025. (XI. 7.) számú rendelete szigorította a szórakoztató célú pirotechnikai eszközök használatát a főváros közterületein. A szabályozás értelmében a második és harmadik pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékok használata korlátozott időben és bizonyos területeken is tilos – áll a Police.hu közleményében.

Szilveszterkor a BRFK a tűzijátékok biztonságos használatát ellenőrzi Budapest közterületein

Fotó: AI/illusztráció

Drága büntetésre számíthatnak a tűzijátékozók

A rendelet szerint tilos ezekkel a tűzijátékokkal:

Budapest egész területén december 31-én 20 óra előtt, valamint január 1-jén 2 óra után,

a védett övezetekben december 31-én és január 1-jén egész nap,

a fokozottan védett övezetekben pedig az év minden napján.

A főváros közleménye részletesen ismerteti a közterületek besorolását, amely alapján a lakosok és látogatók pontosan tájékozódhatnak, hol engedélyezett a tűzijáték.

Szilveszterkor a rendőrök és a közterület-felügyelők együttműködve ellenőrzik a szabályok betartását, és fellépnek azok ellen, akik tiltott módon használnak pirotechnikai eszközöket. A rendelet megszegése 200.000 és 1.200.000 forint közötti közigazgatási bírságot vonhat maga után.

Fontos hangsúlyozni, hogy petárdát egész évben tilos használni Magyarországon, mivel azok veszélyesek. A petárdázás szabálysértése esetén az elkövetők akár 200.000 forintos bírságra is számíthatnak.