Pokoli napon vannak túl a tűzoltók: idősek, fiatalok, macskák és madarak is bajba kerültek szenteste

December 24-én országszerte 179 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. 47 esetben tűzhöz riasztották a tűzoltókat, 30 lakóház égett. 132 alkalommal műszaki mentést igénylő helyzethez riasztották őket. 7 esetben szén-monoxid miatt, két alkalommal pedig állatmentés miatt avatkoztak be – tájékoztatta az Origót Mukics Dániel tűzoltó alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

A tűzoltók karácsonykor sem pihentek, lakástűzzel kezdődött a nap december 24-én

Fotó: FKI

Lakástűzzel indult a nap a tűzoltók számára

4:11-kor Százhalombattán egy nyolcvan négyzetméteres családi ház padlástere égett tizenkét négyzetméteren a Szent László úton. A lángokat a tűzoltók megfékezték, de a ház lakhatatlanná vált, az ott lakó személy rokonokhoz költözött.

Hajnali ötkor kigyulladt egy épület Hajdúszováton, a József Attila utcában. Egy családi házhoz épített, életvitelszerűen lakott melléképületben keletkezett tűz.

A tűzben egy idős nő életét vesztette.

Délelőtt tíz körül kigyulladt, majd teljes terjedelmében égett egy markológép Dunaföldváron, a 61-es főút 1-es kilométerszelvényénél. Az oltás ideje alatt félpályán haladt a forgalom.

11:20-kor egy százharminc négyzetméteres családi ház tetőszerkezete és padlástere égett Ónodon, a Szent István utcában. A tűzoltók a tetőborítást megbontva oltották el a lángokat, a födém több helyen beszakadt. Az épület lakhatatlanná vált, a ház öt lakója átmenetileg rokonokhoz költözött.

Kicsapó lángok szenteste

Este negyed hétkor Győrzámolyon a Rákóczi úton egy látványkandallóból kicsapó láng gyújtotta meg a közelében lévő dekorációt, környező bútorokat és televíziót. A tüzet az ott lakók a tűzoltók kiérkezése előtt meg tudták fékezni.

18:26-kor egy beépített szekrény égett hat négyzetméteren egy szegedi társasház harmadik emeleti lakásában, a Bihari utcában. A tűz a lakás bejárati ajtaját is érintette. A tűzoltók létrás járművel mentették ki az ott lakó idős nőt. Az oltás idejére tíz embernek kellett elhagynia az épületet, akik később hazamehettek.

Este háromnegyed nyolckor egy adventi koszorú okozott tüzet egy családi házban Püspökladányban, a Karcagi utcában. A koszorúról átterjedt a tűz egy kanapéra, amely három négyzetméteren égett. A lángokat a tűzoltók fékezték meg.