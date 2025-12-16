Az eget nyaldosták a lángok ma hajnalban, bámulatos, ahogy a tűzoltók reagáltak – videó és képgaléria

Hírlevél
Hatalmas tűz pusztított Kiskunhalason, egy családi házat borítottak be a lángok. A tűzoltók rendkívül gyors és szakszerű beavatkozásának köszönhetően nem lett nagyobb tragédia az esetből.
Egekig csapó lángok leptek el egy családi házat, az esettel kapcsolatban megszólalt az alpolgármester is. A Baon.hu úgy tudja, a lakás tulajdonosát már többször felszólították az általa felhalmozott illegális szemét eltávolítására. A tűzoltók bámulatos munkát végeztek.

tűzoltók
Valószínűleg a felhalmozott szemét miatt kellett gyorsan reagálniuk a tűzoltóknak
Fotó: Pozsgai Ákos/Baon.hu

Akcióban a tűzoltók, villámgyorsan reagáltak

Kuris István László, Kiskunhalas alpolgármestere közösségi oldalán számolt be a tűzesetről. Mint írta, a lángok kedd hajnalban háromnegyed egykor csaptak fel, ekkor értesítették a 112-es  segélyhívót. Az alpolgármester szerint rendkívül ijesztőek voltak a körülmények, ő maga is a helyszínre sietett. Ahogy arról beszámolt, a katasztrófavédelem emberei pillanatok alatt kiérkeztek a tűzesethez, és azonnal megkezdték a lángok oltását.

Ők a mi hőseink, ők Halas hősei, akik összehangoltan vettek részt a közös munkában

– méltatta a tűzoltókat Kuris István László.

A kigyulladt házban a Kormányhivatal többször végzett ellenőrzést az ott felhalmozott szemét miatt. Ahogy az alpolgármester fogalmazott:

(...) A Kormányhivatal már több ellenőrzésen túl van illegális hulladék felhalmozása miatt. Egy körben már kényszertakarítást is kiviteleztek. Az ingatlanban számos rosszarcú élt, vélhetően saját maguk hibájából gyulladt meg a felhalmozott szemét.

A tűzesetről készült képgalériát ide kattintva tudja megtekinteni!

