Kiderült, hogy miért ütött le két nőt a pesti éjszakában az Uber sofőrje

A hétvégén elterjedt, felháborító videófelvétel után a rendőrség hivatalból indított nyomozást, és gyorsan azonosította a feltételezett elkövetőt, akit hétfőn budapesti lakásán el is fogtak. A 39 éves férfi beismerte a bántalmazást, melyet elmondása szerint azért követett el, mert ittas nők szidalmazták, miután nem akarta elvinni őket a megrendelt Uber-el.
A közösségi médiában a hétvégén kezdett terjedni egy megrázó felvétel, amelyen az látható, hogy Budapest belvárosában, a Sas utcában egy Uber sofőrje heves szóváltás után ököllel megüt két nőt, akik a földre esnek. A videó alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság V. Kerületi Rendőrkapitánysága hivatalból indított nyomozást garázdaság vétség gyanúja miatt – írta a Police.hu.

taxi, uber
Az Uber sofőrje ütött meg két nőt szombat éjszaka Pesten
Fotó: Unsplash

Mindent bevallott az Ubersofőr

A rendőrségi munka eredményeként az elkövetőt hétfőn azonosították, majd a nap folyamán budapesti lakásán elfogták. A 39 éves férfi a kihallgatása során beismerte a bántalmazást. Elmondása szerint a támadás november 29-én hajnalban történt, miután egy négyfős társaságból két nő szidalmazni kezdte őt. Az autós állítása szerint azért nem akarta elvinni őket, mert nem ők rendelték a taxit és ittasak is voltak.

A helyszínre senki sem hívott rendőrt vagy mentőt. A két sértett azóta sem jelentkezett a rendőrségen, így sérülésük foka nem ismert, de egy tanú elmondása szerint az eszméletét vesztő nő néhány perccel a támadás után magához tért. A nyomozás a sértettek és további tanúk felkutatásával folytatódik.

 

