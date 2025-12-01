Itt az Uber közleménye a taxis által brutálisan megvert nő ügyében

Megrázó videó terjed a közösségi médiában: a V. kerületben, a Szent István-bazilika közelében egy taxisofőr heves szóváltás után ököllel arcon ütött egy nőt, aki ettől mozdulatlanul esett össze a járdán. Aztán a barátnőjét is lekevert egyet, majd elhajtott a helyszínről. A Budapesti Rendőr-főkapitányság garázdaság miatt indított eljárást az ügyben ismeretlen tettes ellen, az eset körülményeit vizsgálják.

Az Uber reagált a szombati verekedésre Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Gyorsan reagált az Uber

Az Uber hivatalos közleményt adott ki, amelyben ez áll:

„Az Uber zéró toleranciát alkalmaz az erőszakkal szemben. Amint értesültünk az esetről, azonnal felfüggesztettük az érintett sofőr hozzáférését az alkalmazáshoz a további vizsgálat idejére. Emellett támogatjuk a nyomozásban a hatóságok munkáját.

További információk a kontextus és a háttér megértéséhez:

Közösségi irányelveink egyértelműen megtiltanak minden nem megfelelő magatartást az alkalmazás használata során.

Minden tekintetben állunk a hatóságok rendelkezésére, ha bármilyen további információra van szükségük.

Technológiai megoldásainknak köszönhetően olyan biztonsági funkciókat építettünk be az alkalmazásba, amelyek korábban nem álltak rendelkezésre: minden út GPS-alapon követhető, az utasok a rendeléskor megkapják a sofőr nevét és a rendszámot, ami a fuvar előzményeiben is rögzül; az utasok valós időben megoszthatják útjukat családtagjaikkal és barátaikkal; kétirányú értékelési rendszer működik, valamint 0-24 órás ügyfélszolgálat áll rendelkezésre.

Egy nemzetközi, korábbi rendvédelmi szakemberekből álló csapatunk, a nap 24 órájában, a hét minden napján rendelkezésre áll, hogy együttműködjön a rendőrséggel, sürgős esetekben támogatást nyújtson, és végigvezesse őket azon, hogyan tudunk segíteni egy vizsgálatban. Ez a csapat proaktívan is dolgozik azon, hogy a hatóságokat tájékoztassa arról, hogyan érhetnek el minket, és hogyan kaphatják meg a szükséges adatokat érvényes jogi megkeresés alapján.

Az Uber Incidenskezelési Csapata a nap 24 órájában, az év 365 napján elérhető, és azonnal reagál a világ bármely pontján felmerülő incidensekre."

Az erről készült korábbi cikket az Origo.hu oldalán tekinthetik meg.