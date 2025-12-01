Itt az Uber közleménye a taxis által brutálisan megvert nő ügyében

Hírlevél

Zéró toleranciát alkalmaznak az erőszakkal szemben. Ezt írta az Uber azután, hogy értesült az éjszakai incidensről, amelyben sofőr megütött két nőt Budapest belvárosában. A férfit már felfüggesztették és mindenben segítenek a nyomozóknak.
Megrázó videó terjed a közösségi médiában: a V. kerületben, a Szent István-bazilika közelében egy taxisofőr heves szóváltás után ököllel arcon ütött egy nőt, aki ettől mozdulatlanul esett össze a járdán. Aztán a barátnőjét is lekevert egyet, majd elhajtott a helyszínről. A Budapesti Rendőr-főkapitányság garázdaság miatt indított eljárást az ügyben ismeretlen tettes ellen, az eset körülményeit vizsgálják.

An Uber car is seen on the street in Budapest, Hungary, on August 20, 2025. (Photo by Klaudia Radecka/NurPhoto) (Photo by Klaudia Radecka / NurPhoto via AFP)
Az Uber reagált a szombati verekedésre Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Gyorsan reagált az Uber

Az Uber hivatalos közleményt adott ki, amelyben ez áll: 

Az Uber zéró toleranciát alkalmaz az erőszakkal szemben. Amint értesültünk az esetről, azonnal felfüggesztettük az érintett sofőr hozzáférését az alkalmazáshoz a további vizsgálat idejére. Emellett támogatjuk a nyomozásban a hatóságok munkáját.

További információk a kontextus és a háttér megértéséhez:

  • Közösségi irányelveink egyértelműen megtiltanak minden nem megfelelő magatartást az alkalmazás használata során.
  • Minden tekintetben állunk a hatóságok rendelkezésére, ha bármilyen további információra van szükségük.
  • Technológiai megoldásainknak köszönhetően olyan biztonsági funkciókat építettünk be az alkalmazásba, amelyek korábban nem álltak rendelkezésre: minden út GPS-alapon követhető, az utasok a rendeléskor megkapják a sofőr nevét és a rendszámot, ami a fuvar előzményeiben is rögzül; az utasok valós időben megoszthatják útjukat családtagjaikkal és barátaikkal; kétirányú értékelési rendszer működik, valamint 0-24 órás ügyfélszolgálat áll rendelkezésre.
  • Egy nemzetközi, korábbi rendvédelmi szakemberekből álló csapatunk, a nap 24 órájában, a hét minden napján rendelkezésre áll, hogy együttműködjön a rendőrséggel, sürgős esetekben támogatást nyújtson, és végigvezesse őket azon, hogyan tudunk segíteni egy vizsgálatban. Ez a csapat proaktívan is dolgozik azon, hogy a hatóságokat tájékoztassa arról, hogyan érhetnek el minket, és hogyan kaphatják meg a szükséges adatokat érvényes jogi megkeresés alapján.
  • Az Uber Incidenskezelési Csapata a nap 24 órájában, az év 365 napján elérhető, és azonnal reagál a világ bármely pontján felmerülő incidensekre."

Az erről készült korábbi cikket az Origo.hu oldalán tekinthetik meg.

 

