UFO-akták az állambiztonság páncélszekrényében: titkosügynökök szivárogtak be az UFO-előadásra

Keviczky Kálmán – vagy ahogyan Amerikában ismerték, Colman von Keviczky – a XX. századi magyar UFO-kutatás megkerülhetetlen alakja. Katonatiszt, filmes szakember, diplomata és szenvedélyes tényfeltáró volt, akit sokan a katonai UFO-dossziék első magyar őreként emlegetnek. A történelem különös fintora, hogy Keviczky soha nem vallotta magát a téma kutatójának, saját meghatározása szerint ugyanis hadtudományi szakértőként vizsgálta az ismeretlen légi jelenségeket.
A fordulópont egy világtörténelmi UFO-incidens volt. 1952 júliusában Washington fölött az egész világ szeme láttára ismeretlen objektumok lebegtek a Fehér Ház felett. Vadászgépek indultak az ismeretlen, járműveknek vélt célpontok ellen, de esélyük sem volt az elfogásra vagy a megközelítésükre. A fősodratú média napokig ezzel foglalkozott egészen addig, amíg meg nem született a hivatalos magyarázat, ami szerint „hőmérsékleti inverzió”, vagyis lényegében az utcai lámpák tükröződései látszottak az égen. Keviczky ott volt, látta a jelenséget és azonnal felismerte, hogy a katonai és kormányzati szándék a titkolózás irányába mutat.
Ez a felismerés indította el azon az úton, amely később a Magyar UFO-akták megnyitásához is hozzájárult. A kutató és író Miskolci László – aki az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL) és más archívumokban kutatva hozta nyilvánosságra az egykor titkos dokumentumokat – több interjújában hangsúlyozza, hogy Keviczky neve már a 60-as évektől felbukkant a belügyi iratokban. A megfigyelések nem a földönkívüliek miatt folytak, hanem azért, mert a hatalom attól tartott: az UFO-téma alkalmas terep lehet a rendszerkritikus gondolkodók számára.
Léteznek magyar UFO-akták és ez már nem titok többé
Miskolci László Magyar UFO-akták című könyvében részletesen bemutatja, miként formálódott a „Columbus-dosszié”, amely az UFO-jelenségeket nem kozmikus fenyegetésként, hanem rendszerellenes kockázatként értékelte. A dokumentumok alapján egyértelmű az is, hogy Magyarországon is voltak katonai UFO-észlelések, radar- és vizuális megfigyelések:
- Kaposvár,
- Taszár
- és más bázisok környékén,
ezeket azonban szigorúan titkos információként kezelték.
Keviczky azonban nem csak külföldön szorgalmazta a nyilvánosságot. A rendszerváltás előtti években többször hazatért és meghívást kapott a Honvédelmi Minisztériumba is. Lőrincz Kálmán vezérezredes felkérésére tartott előadásán olyan katonai UFO-eseteket mutatott be, amelyek a vezérkar tisztjeit is megdöbbentették. Dr. Lánszki János hadmérnökkari ezredes egyedülállónak nevezte a prezentációt, persze nem véletlenül. Keviczky ugyanis a világ több haderejétől gyűjtött dokumentumokat és olyan nemzetközi hálózatot épített ki (ICUFON), amely a hidegháború egyik legkiterjedtebb UFO-információs rendszerévé vált.
1969-es budapesti előadásán – amelyen titkosügynökök is jelen voltak – a magyar katonai és állami elit első kézből hallhatott arról, hogy a nagyhatalmak milyen incidenseket titkolnak el a civil társadalom elől. A szkeptikus Kuczka Péter gúnyos cikkben támadta őt az Új Világ című lapban, de ez csak növelte Keviczky kultuszát a hazai kutatók között.
Miskolci László szerint a katonai érdeklődés nem volt véletlen. A magyar szervek évtizedeken át gyűjtötték az UFO-észleléseket, részben azért, mert biztonsági szempontból nem engedhették meg, hogy ismeretlen repülő objektumok a magyar légtérben következmények nélkül jelenjenek meg. Keviczky számára ez pedig bizonyíték volt arra, hogy a hadseregek pontosan tudják, a jelenség valódi, csak nem beszélnek róla.
A kutató legnagyobb döbbenetére még Keleti György ezredes is aktív szerepet vállalt később az UFO-kutatásban. Ez pedig azt mutatta, hogy a téma már nemcsak marginális érdeklődést váltott ki, hanem valódi nemzetbiztonsági kérdés lehetett.
Keviczky Kálmán munkássága nemzetközi szinten is egyedülálló, de talán a magyar katonai UFO-akták feltárásában volt a legnagyobb hatása. Munkája nélkül Miskolci László sem juthatott volna azokhoz a dokumentumokhoz, amelyek ma a Magyar UFO-akták alapját jelentik. Így Keviczky nemcsak kutató, hanem a titkok első feltörője, a hazai UFO-történelem meghatározó alakja lett.
