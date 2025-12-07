UFO-akták az állambiztonság páncélszekrényében: titkosügynökök szivárogtak be az UFO-előadásra

Keviczky Kálmán – vagy ahogyan Amerikában ismerték, Colman von Keviczky – a XX. századi magyar UFO-kutatás megkerülhetetlen alakja. Katonatiszt, filmes szakember, diplomata és szenvedélyes tényfeltáró volt, akit sokan a katonai UFO-dossziék első magyar őreként emlegetnek. A történelem különös fintora, hogy Keviczky soha nem vallotta magát a téma kutatójának, saját meghatározása szerint ugyanis hadtudományi szakértőként vizsgálta az ismeretlen légi jelenségeket.

Az UFO-akták a Magyar Honvédségnél is több dossziét kaptak

Fotó: Pixabay

A fordulópont egy világtörténelmi UFO-incidens volt. 1952 júliusában Washington fölött az egész világ szeme láttára ismeretlen objektumok lebegtek a Fehér Ház felett. Vadászgépek indultak az ismeretlen, járműveknek vélt célpontok ellen, de esélyük sem volt az elfogásra vagy a megközelítésükre. A fősodratú média napokig ezzel foglalkozott egészen addig, amíg meg nem született a hivatalos magyarázat, ami szerint „hőmérsékleti inverzió”, vagyis lényegében az utcai lámpák tükröződései látszottak az égen. Keviczky ott volt, látta a jelenséget és azonnal felismerte, hogy a katonai és kormányzati szándék a titkolózás irányába mutat.

Ez a felismerés indította el azon az úton, amely később a Magyar UFO-akták megnyitásához is hozzájárult. A kutató és író Miskolci László – aki az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL) és más archívumokban kutatva hozta nyilvánosságra az egykor titkos dokumentumokat – több interjújában hangsúlyozza, hogy Keviczky neve már a 60-as évektől felbukkant a belügyi iratokban. A megfigyelések nem a földönkívüliek miatt folytak, hanem azért, mert a hatalom attól tartott: az UFO-téma alkalmas terep lehet a rendszerkritikus gondolkodók számára.

Léteznek magyar UFO-akták és ez már nem titok többé

Miskolci László Magyar UFO-akták című könyvében részletesen bemutatja, miként formálódott a „Columbus-dosszié”, amely az UFO-jelenségeket nem kozmikus fenyegetésként, hanem rendszerellenes kockázatként értékelte. A dokumentumok alapján egyértelmű az is, hogy Magyarországon is voltak katonai UFO-észlelések, radar- és vizuális megfigyelések:

Kaposvár,

Taszár

és más bázisok környékén,

ezeket azonban szigorúan titkos információként kezelték.