Senki sem hitte volna, hogy egy gyerek képes erre – de ő megtette

November egy átlagosnak indult estéjén egy 13 éves kisfiú, Ádám igazi hőssé vált, amikor nevelőanyja vacsorakészítés közben rosszul lett és összeesett. A kamasz egy másodpercre sem torpant meg: felismerte a helyzet súlyosságát, és azonnal hívta a segélyhívót, akik végig instruálták az újraélesztést – írta a Borsonline.hu.

Újraélesztés közben instruálták a 13 éves Ádámot a mentésirányítók

Fotó: illusztráció

Tinédzser kezdte meg az újraélesztést

A vonal másik végén Nagy Tamásné, tapasztalt mentésirányító fogadta a hívást. A nő rögtön két mentőegységet riasztott, miközben Ádámot lépésről lépésre instruálta, hogyan vizsgálja meg a beteget. A fiúnak ekkor már szembe kellett néznie a legrosszabbal: nevelőanyja nem lélegzett. Ádám azonban nem esett pánikba—az irányítás mellett megkezdte az újraélesztést, és fáradhatatlanul küzdött a nő életéért.

A helyszínre elsőként egy mentőgépkocsi érkezett, a mentők pedig azonnal folytatták az újraélesztést. Néhány perccel később az esetkocsi személyzete is csatlakozott a küzdelemhez. Erőfeszítéseik nem voltak hiábavalók: a nő keringése rövid időn belül visszatért, így stabil állapotban szállíthatták kórházba.

A történetnek nem csak életmentés lett a vége, hanem elismerés is. A hatodikos Ádámot iskolájában igazgatói és nevelőtestületi dicséretben részesítették higgadt, bátor helytállásáért. A mentésben résztvevő bajtársak regionális igazgatói dicséretet kaptak kiemelkedő szakmai munkájukért — számolt be az Országos Mentőszolgálat.

