Őrült autós hajszára indult: el akarta ütni volt feleségét a feldúlt férfi – videón az üldözés

A Pest Vármegyei Főügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki autóval zaklatta és veszélyeztette volt feleségét Szigetszentmiklós területén. A üldözés előzménye, hogy a házaspár kapcsolata 2023 januárjában hivatalosan is véget ért, miután a vádlott rendszeres alkoholfogyasztása agresszív viselkedéshez vezetett. A Bors osztotta meg az akciófilmbe illő hajsza részleteit.

Akciófilmbe illő autós üldözés Szigetszentmiklóson

Fotó: Illusztráció/BpiAutósok

Autós üldözés a végsőkig

Két hónappal később, márciusban a nő éppen munkahelyéről tartott hazafelé, amikor egy utcában szembetalálkozott a rá váró volt férjével. Az asszony megállt, ekkor azonban a vádlott elindult, és autójával nekiütközött a nő járművének.

A férfi ezután kiszállt, kérdőre vonta volt feleségét amiért nem vette fel a telefonját, majd az ablakon benyúlva kihúzta az indítókulcsot. Amikor a másik ajtón beszállt az autóba, a sértett félelmében kiszállt a járműből, hogy segítséget kérjen.

A vádlott elindult a nő autójával, ám amikor észrevette, hogy egy közeli benzinkútról a sértett segítségére sietnek, inkább kiszállt. A nő visszaszerezte a járművét és menekülni próbált, a férfi azonban ekkor már a saját autójával követte,

leszorította az útról, majd összeütközött vele olyan erővel, hogy az asszony kénytelen volt behúzni a kéziféket, nehogy az árokba hajtson.

A menekülés végül a nő munkahelyének parkolójában ért véget. A férfi itt kerítésnek hajtott, majd megpróbálta elütni volt feleségét, végül falnak ütközött. Ekkorra már a sértett munkatársai és a portás is a helyszínre siettek.

A vádlott – aki ekkor járművezetéstől eltiltás hatálya alatt állt – autójával elmenekült a helyszínről.

A Pest Vármegyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével, rongálás vétségével,

eltiltás hatálya alatti járművezetéssel, jármű önkényes elvételével és közúti veszélyeztetés bűntettével vádolja a férfit.

