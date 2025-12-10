Újra csapdát állított a Duna – egy hete esett fogságába a Bonavia

Pont egy éve történt, hogy a dunaföldvári híd alatt egy szlovák uszály ragadt a zátonyon, takarmánygabona-csomagokkal a fedélzetén. Akkor hat nap és rengeteg próbálkozás kellett, mire két tolóhajó segítségével végre kiszabadították a szerencsétlenül járt járművet. A rendőrség közben eljárást indított a kapitány ellen, a hajó keresztbe fordulása miatt pedig a vízi útvonalat ideiglenesen lezárták.

A Dunaföldvárnál zátonyra futott uszály kiszabadítása jelenleg is zajlik

Fotó: Gallai Péter

Uszály feneklett meg a Dunaföldvárnál

Most a Duol.hu arról tájékoztat, hogy a folyó ismét csapdát állított: Dunaföldvárnál, a kemping magasságában egy másik szlovák teherszállító, a Bonavia akadt fenn. A legénység úgy tűnik, rekordot döntött, mert december 2-án feneklettek meg, jóval hosszabb időre, mint tavalyi elődeik. Ez a BRFK kommunikációs osztályának válaszából derült ki, miután a hírportál hivatalos tájékoztatást kért a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányságtól.

Az esettel kapcsolatban sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem keletkezett. A Budapesti Rendőr-főkapitányság szabálysértési eljárást indított az esettel kapcsolatosan. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a megfeneklett hajó kiszabadítása folyamatban van.

– írták.

A Duna a Bonavia ellen dolgozik, ugyanis a baleset idején a vízállás -80 centin állt, azóta viszont folyamatosan apad, december 10-én hajnalban már -109 centin ragadt a folyó, a valaha volt legkisebb érték -199 centiméter. A szerencse most a hajó oldalára állhat: a következő napokban komoly emelkedés várható, péntekre akár -39 centit jósolnak, így a Bonavia akár saját erejéből is szabadulhat a zátonyról.

