Háromszor ütötték el a sitkei család tagjait ugyanannál a buszmegállónál

Karácsony második napján, részegen lépett egy közeledő autó elé egy férfi Vas vármegyében. A baleset a helyi buszmegálló előtt történt, ahol a sitkei család tagjait már többször ütötték el.
Karácsony másnapján, december 26-án estére meglehetősen sokat ivott egy helyi férfi, aki ebben az állapotban próbált átkelni az úttesten Sitke főutcáján, a helyi étterem és a buszmegálló között. A helyzetet súlyosbította, hogy műszaki hiba miatt az érintett útszakaszon nem működött a közvilágítás, ráadásul sötét ruhát viselt. Egy szabályosan közlekedő autó sofőrje már csak féktávolságon kívül vette észre, amikor az úttestre lépett, a kocsi elé. A sofőr vészfékezett és elrántotta a kormányt. A Blikk információi szerint így ütötték el a részeg férfit karácsonykor.

Fotó: Police.hu

A helyszínelés során rögzített nyomok és a szemtanúk elmondása alapján a férfi súlyos fejsérülést és többszörös végtagtörést szenvedett, de nem ájult el. A vétlen sofőr utasa egészségügyi dolgozó volt, aki azonnal megkezdte a sérült ellátását. A férfit a mentők a sárvári kórházba szállították. 

Többször ütötték el ugyanott

A Vezess.hu úgy tudja, a pórul járt, 40 éves férfi a mentőknek elismerte, hogy a baleset előtt a kelleténél jóval többet ivott. Mivel a mentősök úgy látták, az alkoholmérgezés határán áll, az esetkocsi személyzetének a fájdalomcsillapítók adagolásánál is fokozott óvatosságra volt szüksége. 

A sérült elmesélte, hogy ugyanazon a helyen korábban már egyszer elütötték, sőt, egy másik alkalommal az édesapja is itt szenvedett itt balesetet figyelmetlenség miatt. 

A férfira az orvosok szerint legalább nyolc hét gyógyulás vár.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

x

 

