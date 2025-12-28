Karácsony másnapján, december 26-án estére meglehetősen sokat ivott egy helyi férfi, aki ebben az állapotban próbált átkelni az úttesten Sitke főutcáján, a helyi étterem és a buszmegálló között. A helyzetet súlyosbította, hogy műszaki hiba miatt az érintett útszakaszon nem működött a közvilágítás, ráadásul sötét ruhát viselt. Egy szabályosan közlekedő autó sofőrje már csak féktávolságon kívül vette észre, amikor az úttestre lépett, a kocsi elé. A sofőr vészfékezett és elrántotta a kormányt. A Blikk információi szerint így ütötték el a részeg férfit karácsonykor.

Háromszor ütötték el a sitkei család tagjait ugyanannál a buszmegállónál

Fotó: Police.hu

A helyszínelés során rögzített nyomok és a szemtanúk elmondása alapján a férfi súlyos fejsérülést és többszörös végtagtörést szenvedett, de nem ájult el. A vétlen sofőr utasa egészségügyi dolgozó volt, aki azonnal megkezdte a sérült ellátását. A férfit a mentők a sárvári kórházba szállították.

Többször ütötték el ugyanott

A Vezess.hu úgy tudja, a pórul járt, 40 éves férfi a mentőknek elismerte, hogy a baleset előtt a kelleténél jóval többet ivott. Mivel a mentősök úgy látták, az alkoholmérgezés határán áll, az esetkocsi személyzetének a fájdalomcsillapítók adagolásánál is fokozott óvatosságra volt szüksége.

A sérült elmesélte, hogy ugyanazon a helyen korábban már egyszer elütötték, sőt, egy másik alkalommal az édesapja is itt szenvedett itt balesetet figyelmetlenség miatt.

A férfira az orvosok szerint legalább nyolc hét gyógyulás vár.

