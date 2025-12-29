Hurrikán tette tönkre a híres magyar üzletember tűzpiros Ferrariját – videó

A Polgár házaspár szombat este élőben jelentkezett a YouTube-on, ahol közel két órán át válaszoltak az érdeklődők kérdéseire. Szó esett utazásról, gasztronómiáról és a jómóddal együtt járó életformáról, aztán az egyik pillanatban egy követő rátapintott az üzletember érzékeny pontjára – vette észre a Ripost.

Polgár Tünde és Polgár Árpád a videóban: a magyar üzletember tűzpiros Ferrariját a hurrikán tette tönkre Floridában

Fotó: YouTube

Jelentős veszteség érte a magyar üzletembert a hurrikán miatt

A kérdés Polgár Árpád befektetési céllal vásárolt, tűzpiros Ferrarijára vonatkozott. Az üzletember nagyjából egy éve vette meg a kétéves luxusautót, amelynek értéke akkor hozzávetőlegesen 80 millió forint lehetett, bár a pontos árát számos tényező befolyásolja.

Nem sokkal az adásvétel után Floridára két hurrikán is lecsapott, a második súlyos károkat okozott a házaspár kinti otthonában.

A garázst sem kímélte, ahol a tűzpiros Ferrari állt, az is a sós víz áldozatául esett. Mint ismert, a luxusautó-tengervíz rossz párosításnak számít. Ezzel Polgár Árpádot jelentős veszteség érte a természeti katasztrófa után.

A Ferrari jelen pillanatban egy virágtartó. Túl sok volt a víz, amit kapott. Most fogok vele foglalkozni, mert nagyon szeretném megoldani. Akinél most van, az leállt róla, mert nem tudta megcsinálni”

– zárta rövidre a témát a milliárdos, akin azonnal látszott, hogy húsbavágó kérdést kapott a követőjétől.

A Ferrari modelljeire rendkívül szigorú szervizelési előírások vonatkoznak.

A Ferrarira más szabályok vonatkoznak, mint egy átlagos autóra

Fotó: Jamil Rostum / Pexels.com

Már az is milliókat faraghat le az autó értékéből, ha a tulajdonos nem megfelelően vezeti a digitális szervizkönyvet, hát még akkor, ha nem hivatalos szervizben javíttatja a járművet. Ilyen esetben ugyanis az összes garancia elvész, ami akár azonnali, 15 százalékos értékcsökkenést is eredményezhet.

Egy nagyjából 80 millió forintos luxusautónál ez már nem elméleti kérdés:

szabad szemmel is jól látható összegről van szó, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy kinek kellene egy sós vízben elázott, utólag javítgatott Ferrari. Még a luxuspiacon is nehéz lesz rá vevőt találni.

