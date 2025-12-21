Durva! Lövöldözés volt Nyírlugosnál, szökésben egy fegyveres

A hivatásos erdőjárók dördülésekre lettek figyelmesek a fák közül, ezért a zaj irányába indultak, megpróbálták megtalálni a lövések forrását. Amint a vadászok beljebb merészkedtek a sűrűbe, szembesültek vele, hogy az illegális fegyverhasználók az erőszaktól sem riadnak vissza – írta a Szon.hu.
Kommandósok elkapták az egyik orvvadászt, de társa még menekülésben van
Brutális erőszakba torkollott egy illegális vadászat megakadályozása Nyírlugos közelében,
amikor két orvvadász rátámadt az őket tetten érő mezőőrökre és kísérőjükre.
A menekülni próbáló támadók nem ismertek kegyelmet: az egyik vadászt négyszer vágták fejbe puskatussal, aztán menekülés közben rájuk is lőttek vadászpuskával. Bár a lövés szerencsére nem talált célba, az incidens súlyossága miatt a TEK kommandósait is mozgósították.
Az egyik támadót a saját tanyáján fogták el a rendőrök. A szomszédok beszámolói szerint a férfi nem először volt agresszív, korábban a rokonaival, a saját családjával is erőszakoskodott. Míg az elfogott gyanúsított elszámoltatása már megkezdődött a vármegyei főkapitányságon, társa után jelenleg is hajtóvadászat folyik.
Korábban egy Balaton-felvidéki településen egy eldurvult szomszédviszály torkollott lövöldözésbe, amely során az egyik lakó közvetlen közelről nyitott tüzet haragosára.