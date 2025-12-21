Durva! Lövöldözés volt Nyírlugosnál, szökésben egy fegyveres

A hivatásos erdőjárók dördülésekre lettek figyelmesek a fák közül, ezért a zaj irányába indultak, megpróbálták megtalálni a lövések forrását. Amint a vadászok beljebb merészkedtek a sűrűbe, szembesültek vele, hogy az illegális fegyverhasználók az erőszaktól sem riadnak vissza – írta a Szon.hu.

Kommandósok lepték el az erdőt, miután vadászokra támadtak orvvadászok

Fotó: Tények

Kommandósok elkapták az egyik orvvadászt, de társa még menekülésben van

Brutális erőszakba torkollott egy illegális vadászat megakadályozása Nyírlugos közelében,

amikor két orvvadász rátámadt az őket tetten érő mezőőrökre és kísérőjükre.

A menekülni próbáló támadók nem ismertek kegyelmet: az egyik vadászt négyszer vágták fejbe puskatussal, aztán menekülés közben rájuk is lőttek vadászpuskával. Bár a lövés szerencsére nem talált célba, az incidens súlyossága miatt a TEK kommandósait is mozgósították.

Az egyik támadót a saját tanyáján fogták el a rendőrök. A szomszédok beszámolói szerint a férfi nem először volt agresszív, korábban a rokonaival, a saját családjával is erőszakoskodott. Míg az elfogott gyanúsított elszámoltatása már megkezdődött a vármegyei főkapitányságon, társa után jelenleg is hajtóvadászat folyik.

Korábban egy Balaton-felvidéki településen egy eldurvult szomszédviszály torkollott lövöldözésbe, amely során az egyik lakó közvetlen közelről nyitott tüzet haragosára.