nyírlugos

Fordulat a nyírlugosi orvvadászok ügyében, akik autós üldözés közben próbálták agyonlőni a mezőőröket

A hatóságok napokon át tartó hajtóvadászat után találták meg azt a férfit, aki a pénteki erdei incidens során elmenekült a helyszínről. Míg társa önként jelentkezett a rendőrségen és tanúvallomást tett, az ügyben érintett másik nyírlugosi vadász felkutatása hosszabb időt vett igénybe.
December 19-én az esti órákban Nyírlugos határában mezőőrök zavartak meg két férfit, akik tiltott területen, engedély nélkül próbáltak elejteni egy vadat. Amikor a hatóság emberei intézkedni akartak, a páros azonnal menekülőre fogta, majd az egyik orvvadász lövést is leadott az irányukba, amely szerencsére célt tévesztet – írta a Szon.hu.

Feladta magát a menekülő orvadász
Feladta magát a menekülő orvvadász 
Fotó:  Police.hu 

Filmbe illő üldözés az orvvadászok után

A Terrorelhárítási Központ bevetési egységei saját lakásán ütöttek rajta az 50 éves nyírlugosi K. B.-n, akit a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói emberölési kísérlet megalapozott gyanúja miatt vettek őrizetbe. Az eset másik szereplője, aki a bűncselekmény után elrejtőzött, december 22-én végül önként besétált a kapitányságra.

A Nyíregyházi Törvényszék elé terjesztett ügyészségi indítványból döbbenetes részletek láttak napvilágot a támadás brutalitásáról. Kiderült, hogy a gyanúsított egy hangtompítóval felszerelt puskával szándékosan vette célba az őt üldöző mezőőröket. Amikor az egyik ellenőr terepjáróval utolérte az orvvadászokat, K. B. a lehúzott ablakon keresztül közvetlen közelről a sofőr fejére célzott, aki csak lélekjelenlétének köszönhetően tudta félreütni a csövet. A kialakult dulakodás során a fegyveres férfi a puska tusával többször is bántalmazta az őt feltartóztatni próbáló mezőőrt, aki az ütések következtében könnyebb sérüléseket szenvedett.

 

